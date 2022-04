We hebben op Tweakers al vaak geschreven over 3d-printing en diverse printers gereviewed. Maar waar je bij een gewone printer voor papier simpelweg een inktcartridge of toner installeert, een lading papier in de lade schuift en kunt printen, komt er bij 3d-printen wel wat meer kijken.

In nieuwsberichten gingen we vanzelfsprekend niet dieper in op de ins & outs van het 3d-printproces, en in reviews richten we ons meer op de printer dan op alles wat erbij komt kijken. In een redelijk recente review van de Creality CR6SE hebben we nog wel een pagina besteed aan de basisprincipes van 3d-printen. Die pagina nemen we voor het gemak op in deze how-to: dat bespaart je een klik.