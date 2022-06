Maker van 3d-printers MakerGear zit in zwaar weer door leveringsproblemen

MakerGear, een Amerikaanse fabrikant van 3d-printers, is zijn productie gestopt en hoopt op een overname om te kunnen blijven voortbestaan. Het bedrijf meldt dat leveringsproblemen de oorzaak zijn van de moeilijkheden.

MakerGear maakt geen 3d-printers meer, maar levert alleen nog uit de bestaande voorraad. Ook probeert het bedrijf een voorraad van reserveonderdelen aan te houden om bestaande klanten ondersteuning te kunnen blijven bieden. "We verkopen onze laatste voorraden printers, maar weten niet of en zo ja wanneer we in staat zijn om nieuwe voorraden aan te leggen", luidt de boodschap.

MakerGear meldde al in mei dat het in de problemen zat door leveringsproblemen. Het bedrijf is niet in staat om nieuwe onderdelen te krijgen of deze zijn te duur om rendabel nieuwe printers te kunnen maken. Het bedrijf verwijst naar de hogere invoertarieven die de VS in 2018 heeft ingesteld tegen China en naar de coronacrisis. "MakerGear is een klein bedrijf en de impact van grote verstoring na grote verstoring is meer dan we kunnen absorberen."

Het bedrijf zoekt een koper en personen met ervaring om een transitieplan op te stellen. MakerGear is in 2009 opgericht door Rick Pollack. De MakerGear M2-printer kwam in 2017 op plek 1 in de 3D Printer Index van beste 3d-printers van 3D Hubs.