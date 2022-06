Slachtoffers melden flink minder hoog schadebedrag door datingfraude

Het gemiddelde bedrag dat slachtoffers van datingfraude schade lijden, ligt dit jaar tot nu toe aanzienlijk lager dan vorig jaar. Vorig jaar ging het om gemiddeld 31.000 euro per persoon, terwijl dit jaar voor gemiddeld 13.000 euro aan schade is gemeld.

In 2022 meldden zich tot nu toe 71 personen bij de Fraudehelpdesk die slachtoffer zijn geworden van datingfraude. In totaal zijn zij voor een bedrag van 932.604 euro opgelicht. Daarmee lijkt de stijgende trend van de afgelopen jaren als het gaat om het schadebedrag door datingfraude zich niet door te zetten.

Fraudehelpdesk waarschuwt tegen het programma Pointer van KRO-NCRV dat het bedrag in de resterende maanden van het jaar flink kan oplopen omdat het totale bedrag sterk afhankelijk is van enkele gevallen met grote schadebedragen.

Het meldpunt voor internetfraude geeft aan dat zijn telefoonlijnen in bepaalde periodes van het jaar gesloten waren in verband met de lockdown door corona. Dit zou invloed kunnen hebben op het gemelde bedrag, omdat slachtoffers van datingfraude liever zouden bellen dan een webformulier invullen.

In 2021, ook een jaar met corona en lockdowns, bedroeg het gemelde schadebedrag 7,2 miljoen euro. Bij datingfraude worden slachtoffers opgelicht door personen die ze hebben ontmoet via een datingsite, sociaal platform of online game. Na het leggen van datingcontact, vragen oplichters geld over te maken voor bijvoorbeeld vliegtickets voor de afspraak.