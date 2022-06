Gerucht: Meta heeft team om verkiezingen te beschermen flink ingekrompen

Meta heeft volgens geruchten het team dat zich richt op bescherming van de integriteit van verkiezingen op bijvoorbeeld Facebook, teruggebracht van 300 naar 60 personen. Dat meldt The New York Times.

Naast de 60 personen, zijn er nog enkele andere medewerkers die zich naast verkiezingen op andere projecten binnen Meta richten, meldt The New York Times op basis van personen die bekend zijn met Meta's interne organisatie. Volgens de bronnen van de krant rapporteert het team ook niet meer wekelijks direct aan ceo Mark Zuckerberg, zoals voorheen, maar aan communicatietopman Nick Clegg, Zuckerberg zou wel op de hoogte gehouden worden van de werkzaamheden van het team.

Meta ontkent dat het om 60 personen gaat en spreekt van honderden mensen in meerdere teams die bezig zouden zijn met werk rond verkiezingen. Een woordvoerder: "We hebben een uitgebreide aanpak met betrekking tot verkiezingen op onze platforms sinds de Amerikaanse verkiezingen van 2020 en met betrekking tot de dozijnen verkiezingen wereldwijd daarna."

NYT koppelt de vermeende inkrimping van het verkiezingenteam aan de focus van Zuckerberg om zijn bedrijf te reorganiseren rond de metaverse. In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 noemde Zuckerberg het waarborgen van de integriteit van verkiezingen de topprioriteit. Het platform scherpte onder andere de regels rond politieke advertenties aan en maakte werk van het bestrijden van nepnieuws om verkiezingen te beïnvloeden door honderdduizenden berichten te verwijderen. Die acties kwamen mede nadat bleek dat grote aantallen aan de Russische staat gelieerde accounts de verkiezingen in de VS van 2016 probeerden te beïnvloeden met nepberichten. Sinds vorig jaar staat Facebook politieke advertenties weer toe in de VS.