Reuters: Meta zit volgens Zuckerberg in de 'grootste daling in tijden'

Meta zit momenteel in een van de meest turbulente periodes uit de recente geschiedenis, zo erkent Mark Zuckerberg. Daarom zou de druk op werknemers worden opgevoerd om individuen eruit te filteren die niet aan de agressieve nieuwe doelstellingen kunnen voldoen.

Ook gaat Meta de komende maanden tot 30 procent minder ingenieurs aannemen, zo blijkt uit audio-opnames in handen van Reuters. De terughoudende werving van nieuwe 'engineers' werd in mei al door Meta aangekondigd tegenover aandeelhouders, maar tot dusver bleven concrete cijfers uit.

Op de opnames is te horen hoe ceo Mark Zuckerberg tijdens de wekelijkse Q&A met werknemers de huidige stagnering van de groei van Meta 'de ergste daling in de recente geschiedenis' noemt. In plaats van 10.000 nieuwe engineers, is Meta van plan om tussen de 6000 en 7000 nieuwe mensen in die positie aan te nemen in 2022. Het is niet duidelijk om wat voor engineers het gaat.

Zuckerberg suggereert daarnaast dat er ook werknemers zullen moeten vertrekken: "Realistisch gezien zijn er waarschijnlijk een hoop mensen [binnen Meta] die hier niet zouden moeten zijn. Ik hoop dat we door middel van hogere verwachtingen en agressievere doelen de druk kunnen opvoeren waardoor sommigen van jullie zich zullen realiseren dat dit niet het juiste werk voor hen is. Die zelffiltering vind ik prima."

Reuters maakt uit een andere interne memo daarnaast op dat het bedrijf 'stevige tegenwind' verwacht in de tweede helft van dit jaar. Werknemers zouden daarom geen influx van nieuwe werknemers en grotere budgetten mogen verwachten. In het afgelopen half jaar verloor Meta al grofweg de helft van zijn marktwaarde.

De moeilijkere tijden voor Meta en diens dochterbedrijven zijn al langer aan de orde. Begin dit jaar werd bijvoorbeeld bekend dat het aantal dagelijkse gebruikers van Facebook voor het eerst afnam. Ook overheidsinstanties voeren de druk op machtige sociale media steeds verder op, bijvoorbeeld met een antitrustklacht van de FTC tegen Meta's vermeende machtsmisbruik.