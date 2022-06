Onder meer Meta, Microsoft, Epic, Unity en IKEA vormen Metaverse Standards Forum

Een coalitie van 36 techbedrijven heeft het Metaverse Standards Forum opgericht. Onder andere Meta, Microsoft, Nvidia, Epic Games en Sony hebben zich daarbij aangesloten. Doel van het forum is te onderzoeken hoe het werk van standaardenorganisaties kan worden versneld.

Het Metaverse Standards Forum is zelf geen standaardenorganisatie, benadrukt het in een faq. Het forum wil naar eigen zeggen bedrijven en standaardenorganisaties samenbrengen en onderzoeken of een gebrek aan interoperabiliteit de ontwikkeling van de metaverse belemmert. De bedrijven en organisaties willen zo samen kijken hoe het werk van bestaande standaardenorganisaties kan worden geoptimaliseerd en versneld.

De nadruk van het forum zal liggen op het organiseren van 'praktische interoperabiliteitsprojecten', zoals hackatons, plugfests en het beschikbaar stellen van opensourcetoolkits. In totaal zijn 36 bedrijven aangesloten bij het Metaverse Standards Forum. Dat zijn onder andere Adobe, Autodesk, Epic Games, Huawei, IKEA, Khronos, Maxon, Meta, Microsoft, Nvidia, Qualcomm, Sony, Unity en W3C.

De Khronos Group fungeert als gastheer van het Metaverse Standards Forum. De Khronos Group is een non-profitconsortium dat aangestuurd wordt door 170 organisaties die royaltyvrije standaarden voor 3d-graphics, virtual reality en augmented reality ontwikkelen. Khronos is onder andere bekend van Vulkan, WebGL en OpenGL.

Bedrijven en organisaties kunnen zich nog aanmelden om onder bepaalde voorwaarden deelnemer te worden van het Metaverse Standards Forum. Daarmee kunnen ze deelnemen aan discussies en projecten van het forum. Organisaties kunnen ook onderdeel van de hoofdorganisatie worden, als ze willen bijdragen aan de financiering van en het toezicht op projecten.

Metaverse

Diverse grote techbedrijven zien de metaverse als 'opvolger van internet'. Met name Meta, het voormalige Facebook, zet groots in op het concept met miljardeninvesteringen. De metaverse is een verzamelnaam voor een virtuele wereld waarin gebruikers kunnen rondlopen en allerlei activiteiten kunnen uitvoeren. De komst van geavanceerde VR- en AR-brillen moet de populariteit en bruikbaarheid daarvan verbeteren.