Adobe wil Figma overnemen voor 20 miljard dollar

Adobe is van plan om Figma over te nemen. De start-up ontwikkelt software waarmee online samengewerkt kan worden aan ontwerpen. Adobe is bereid om 20 miljard dollar neer te leggen voor de overname van Figma.

De deal kwam naar buiten via berichten van Bloomberg. Kort daarop maakte Adobe het nieuws zelf bekend. Met de overname wil Adobe zijn eigen productenportfolio samenbrengen met de online mogelijkheden die Figma biedt voor samenwerken. De technologie van Figma wordt ingezet om samenwerken in Adobe's Creative Cloud beter te maken, schrijft Adobe in de aankondiging.

Figma bestaat sinds 2012 en wordt gebruikt door ontwerpers om in realtime met elkaar samen te werken. De tool is te gebruiken via de browser, maar er is ook een mobiele app. De software van Figma werd tijdens de coronacrisis snel populair, toen steeds meer bedrijven werknemers lieten thuiswerken.

Adobe bracht zijn software in de afgelopen jaren ook naar de cloud en bracht ook browserversies uit van bijvoorbeeld Photoshop en Illustrator. Op het gebied van realtime samenwerken aan ontwerpen loopt Figma voor op Adobe.

De overname moet nog worden goedgekeurd door zowel de aandeelhouders van Figma en de relevante autoriteiten. Adobe hoopt dat de overname in 2023 kan worden afgerond.