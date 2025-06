Ook de EU onderzoekt overname Figma voor 20 miljard dollar door Adobe

De EU gaat ook onderzoek doen naar Adobe's overname van Figma, dat software maakt om interfaces mee te ontwerpen. De Europese Commissie is bezorgd over een gebrek aan concurrentie op de markt voor dergelijke software. Adobe wil 20 miljard dollar betalen voor Figma.

In een brief legt de Commissie uit dat de overname van Figma de wereldwijde concurrentie voor 'het leveren van interactieve productontwerptools' en 'het leveren van tools waarmee digitale assets gemaakt worden' wellicht in gevaar brengt. Dit omdat de Commissie vindt dat Figma duidelijk een van de grootste concurrenten van Adobe op dit gebied is en het onwaarschijnlijk is dat er nu nog binnen afzienbare tijd een andere concurrent opdoemt.

De Commissie neemt zich voor om verder onderzoek naar de voorgenomen overname te doen om te controleren of die zorgen terecht zijn. Ze zal nauw samenwerken met 'andere concurrentiewaakhonden' om dat uit te zoeken. Daarvoor heeft de Commissie tot 14 december. In het Verenigd Koninkrijk en de VS wordt de overname ook al onder de loep genomen.

Vooruitlopend op de overname lijkt Adobe zijn Figma-tegenhanger, Adobe XD, al uitgefaseerd te hebben. XD is al niet langer los te koop, het staat niet meer in de interface van Creative Cloud en de website van het programma is al offline.