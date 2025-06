Sony test streaming PlayStation 5-games via cloud, ook in 4k-resolutie

Sony is begonnen met het verzenden van PlayStation 5 Public Beta-uitnodigingen waarmee geselecteerde gebruikers de komende cloudstreamingservice voor PS5-games kunnen testen. Uiteindelijk wordt het streamen van PS5-games onderdeel van het PS Plus Premium-abonnement.

Het bedrijf bevestigt tegenover The Verge dat het begonnen is met de cloudstreamingbèta, maar deelt geen verdere details. Uit screenshots van enkele bètatesters lijkt de PlayStation Plus Premium-dienst beschikbaar te zijn in een 720p-, 1080p-, 1440p- en 4k-resolutie. De concurrerende Xbox Cloud Gaming-service van Microsoft ondersteunt maximaal 1080p met 60fps.

Overigens is niet duidelijk wat deze instelling binnen de PS5-cloudstreamingdienst precies inhoudt. Het kan zowel om de resolutie van de gamerendering gaan als om de daadwerkelijke streamkwaliteit. The Verge schrijft dat een 4k-streamresolutie een voordeel zou zijn, ongeacht of de ontvanger een 4k-televisie gebruikt. Omdat cloudgaming veel dataoverdracht vereist, moeten de bestanden gecomprimeerd worden. Een 4k-stream moet hoe dan ook een betere beeldkwaliteit opleveren.

Het is officieel niet bekend welke PS5-games beschikbaar zijn via de streamingservice van Sony. Volgens een bètatester zijn onder meer God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West, Fortnite, Fall Guys, Destiny 2, Returnal, Demon’s Souls, Death Stranding, Sackboy: A Big Adventure en Destruction All Stars te streamen. Sony zei bij de aankondiging van de dienst dat PlayStation 5-spellen 'uit de Plus- en Game Trials-catalogus' beschikbaar komen, naast bepaalde digitale titels die al in het bezit van spelers zijn. Vooralsnog is er dus geen concrete lijst bekendgemaakt met PS5-spellen die uiteindelijk via een PS Plus Premium-abonnement van 17 euro per maand gestreamd kunnen worden.

In principe is er al langer een cloudstreamingdienst voor de pc, PS4 en PS5 beschikbaar waarbij afnemers van het betreffende abonnement geselecteerde PlayStation 4-spellen via PS Plus en een catalogus van klassieke PS1-, PS2-, PS3- en PSP-games kunnen streamen. Ook bestaat de Remote Play-functie al langer, waarbij games vanaf een PS5-console naar andere schermen te streamen zijn.