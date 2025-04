Microsoft-ceo wil graag stoppen met Xbox-exclusives, maar legt schuld bij Sony

Microsoft-ceo Satya Nadella zegt dat hij graag zou stoppen met exclusieve games op consoles. Dat doet hij tijdens de rechtszaak waarmee de FTC Microsofts Activision-overname wil blokkeren. Ook aan het woord kwam Activision-ceo Bobby Kotick.

"Als het aan mij lag, dan zou ik het liefst alle exclusives op consoles afschaffen. Maar dat is niet aan mij om te bepalen, zeker niet als speler met een laag marktaandeel in de consolemarkt", zei Nadella woensdagavond tijdens een hoorzitting. "De dominante speler [Sony] heeft de concurrentie op de markt gedefinieerd met exclusives, dus dat is de wereld waarin we leven. Ik heb geen liefde voor die wereld."

Microsoft zei eerder dat het Call of Duty blijft uitbrengen op PlayStation-consoles na de beoogde overname van Activision. Xbox-baas Phil Spencer beloofde dat ook onder ede tijdens de rechtszaak van de FTC. Microsoft-ceo Satya Nadella deed datzelfde op woensdagavond. "Het heeft geen economische zin of geen strategische zin", zei de topman. "Ons doel met Activision in het bijzonder, met hun content en onze content, is om het op meer platforms te krijgen. Dat is wat we hebben gedaan met Office en dat is wat ik wil doen met gaming." Op de vraag of hij zich wil vastleggen om Call of Duty uit te blijven brengen op PlayStation, antwoordt Nadella: "Honderd procent."

De verklaring van Nadella volgt op eerdere uitspraken van PlayStation-baas Jim Ryan. Hij verklaarde eerder deze week tijdens de FTC-rechtszaak dat de Xbox-exclusiviteit van Bethesda-game Starfield 'niet concurrentiebelemmerend' is. Advocaten van Microsoft stellen ook dat exclusiviteit van games niet concurrentieverstorend is, mede omdat Sony datzelfde doet met verschillende titels. Onder meer Final Fantasy XVI werd daarbij besproken.

Microsoft-ceo Satya Nadella verschijnt woensdag bij de rechtbank. Bron: Loren Elliott / Getty Images

Nadella verklaarde op vragen van de FTC ook het marktaandeel van Xbox. Vorig jaar verklaarde Microsoft dat het bedrijf een aantal kwartalen op rij wereldwijd marktaandeel heeft gewonnen ten opzichte van Sony. Het bedrijf zei toen ook dat het met de huidige generatie Xbox Series X/S-consoles de 'marktaandeelleider' was in een aantal markten: de VS, Canada en West-Europa. De Series X/S zou verder de snelst verkopende Xbox-generatie tot op heden zijn. Nadella bevestigt dat dat allemaal accuraat was.

Microsoft houdt in zijn argumenten aan dat het bedrijf de kleinste consolemaker is, achter Sony en Nintendo. Het bedrijf zegt nog altijd het laagste marktaandeel van die drie consolefabrikanten te hebben, ondanks de hierboven genoemde vorderingen.

Verder werd tijdens de hoorzitting een e-mail van Satya Nadella aangehaald. Daarin zegt hij dat hij de cloud mainstream wil maken. Dat geldt overigens niet alleen voor gaming; uit documenten die zijn vrijgegeven tijdens de rechtszaak blijkt dat Microsoft zijn Windows-besturingssysteem beschikbaar wil stellen als een cloudplatform.

Nadella verklaart tijdens de rechtszaak dat cloudgaming volgens hem niet alleen gebruikt wordt als vervanger voor een console of pc, schrijft The Verge. "De feedback uit de markt is dat mensen van hun pc, telefoon en console houden en cloudgaming als aanvulling gebruiken." Nadella verklaart dat cloudgaming een doorbraak kan meemaken, maar dat dat nog niet is gebeurd. "De feedback vandaag is dat het gewoon niet goed genoeg is als vervanging voor andere platforms." De topman zegt daarnaast dat hij de cloud breder ziet dan alleen gamestreaming; ook Xbox Live is onderdeel van de cloudmarkt.

Een document van Microsoft toont aan dat Windows op termijn een volwaardig cloudplatform moet worden.

Activision-ceo: 'Ik heb een algemene afkeer tegen gameabonnementsdiensten'

Bobby Kotick, de huidige ceo van Activision, kwam woensdagavond ook aan het woord tijdens de rechtszaak. Hij verklaart onder meer dat hij geen fan is van gameabonnementsdiensten als Game Pass. "Ik heb een algemene afkeer voor het idee van multigameabonnementsdiensten." Dergelijke diensten zijn volgens de topman niet rendabel. Kotick bevestigt dat hij Call of Duty persoonlijk waarschijnlijk niet beschikbaar zou stellen via abonnementsdiensten als Game Pass. Het bedrijf overwoog dat in 2020, maar besloot om dat uiteindelijk niet te doen. Daar zou, na de overname door Microsoft, vermoedelijk verandering in komen.

De FTC, die de overname wil blokkeren, geeft als argument dat Microsoft de concurrentie kan belemmeren door de game via zijn Game Pass-dienst beschikbaar te stellen en andere abonnementsdiensten uit te sluiten. De kans is volgens de FTC groter dat Call of Duty naar andere abonnementen, naast Game Pass, komt als de overname niet doorgaat. Dat komt de consument ten goede, stelt de FTC.

De FTC stelt in zijn ondervraging van Kotick dat Activision nog geen formele beslissing heeft genomen om zijn games volledig uit te sluiten van abonnementen als de overname niet doorgaat, schrijft The Verge. "We zouden dat evalueren", bevestigt Kotick daarop. De topman zegt dat Activision momenteel geen omzet haalt uit abonnementsdiensten. Het bedrijf heeft in het verleden geëxperimenteerd met dergelijke diensten, maar is niet van plan om games beschikbaar te stellen via dergelijke abonnementen. "Over het algemeen geloof ik niet dat een abonnementsdienst voor games de beste manier is om spelers in staat te stellen hun investeringen te doen." Kotick stemde wel met de FTC in dat het strategisch kan zijn om content aan te bieden op abonnementsdiensten 'voor een kleine hoeveelheid tijd'. Kotick vindt dat echter niet duurzaam voor op de langere termijn.

Kotick verklaarde woensdagavond verder dat hij spijt heeft dat zijn bedrijf geen Call of Duty-games heeft uitgebracht op de Nintendo Switch. Het bedrijf zag een prototype van de Switch en dacht niet dat de console succesvol zou worden, schrijft journalist Derek Strickland. Activision zou naar eigen zeggen nu wel overwegen om die titels beschikbaar te stellen op Nintendo's console. Datzelfde geldt voor een nieuwe Nintendo-console. "Ik denk dat we waarschijnlijk een Call of Duty-game voor een nieuwe Nintendo-console zullen maken", zegt Kotick. "Ik kan je niet vertellen of er specifieke plannen zijn, maar ik kan je wel vertellen dat het iets is wat we overwegen."

Verder verklaart ook Kotick dat Microsoft Call of Duty zou blijven uitbrengen op PlayStation-consoles. " Je zou een opstand krijgen als je de game van één platform zou verwijderen. Gamers zijn ongelooflijk gepassioneerd." Volgens Kotick heeft Call of Duty 100 miljoen maandelijks actieve spelers en een exclusiviteit voor Xbox zou een groot deel daarvan 'vervreemden', verklaart de topman.

Bobby Kotick bij de FTC-rechtszaak in San Francisco. Bron: Loren Elliott / Getty Images

Nvidia en Elizabeth Bailey over cloudgaming

Nvidia's Jeff Fisher verklaarde woensdagavond verder in een vooraf opgenomen ondervraging dat hij verwacht dat pc-gaming 'altijd beter blijft' dan consoles. Hij verklaarde ook dat Nvidia's GeForce NOW-dienst geen marktaandeel wegkaapt van consoles of pc's, omdat gebruikers de dienst doorgaans gebruiken op relatief oude hardware. Daarnaast verwacht Nvidia dat cloudgaming op termijn een zeer succesvolle markt wordt, meldt The Verge. "Ik ben ervan overtuigd dat cloudgaming een winstgevende toekomst heeft." Fisher verklaart daarnaast dat de Activision-overname door Microsoft 'goed voor de industrie' is.

Op woensdag kwamen ook econoom Elizabeth Bailey, Nvidia's Jeff Fisher en econoom Carlton wat korter aan het woord. Voor Bailey, een economische expert die is opgeroepen door Microsoft, was dat de tweede keer; haar ondervraging werd dinsdagavond stopgezet en woensdag hervat. Bailey herhaalde in haar hoorzitting vooral veel argumenten die eerder al naar voren kwamen.

Ze stelde weer dat de Nintendo Switch een volwaardige concurrent voor PlayStation en Xbox is; de FTC vindt van niet omdat de Switch minder krachtig is, en neemt de Switch daarom niet mee in zijn economische voorspellingen voor na de overname. Bailey stelde daarnaast dat slechts een klein deel van Game Pass Ultimate-abonnees gebruikmaakt van de Xbox Cloud Gaming-functie; slechts een procent van de console-uren door Xbox-gebruikers zou bijvoorbeeld voortkomen uit cloudgaming. Gebruikers zouden de dienst vooral gebruiken om games uit te proberen voordat ze deze downloaden.

Bron: SOPA Images / Getty Images

Over de rechtszaak

Woensdag was dag vier van de federale rechtszaak tussen Microsoft en de FTC. Eerstgenoemde wil gamemaker Activision Blizzard overnemen voor 68,7 miljard dollar. De FTC wil die overname tegenhouden omdat dit de concurrentie kan verstoren.

De zaak die momenteel speelt, draait om een verzoek van de FTC om een preliminary injunction in te stellen. De FTC heeft een interne rechtszaak die nog loopt; de toezichthouder houdt op 2 augustus de eerste hoorzittingen in die zaak. In de tussentijd zou Microsoft zijn overname echter al mogen afronden. Microsoft en Activision kunnen dan later weer gedwongen worden uit elkaar te gaan als de FTC concludeert dat dat nodig is.

De FTC wil voorkomen dat Microsoft zijn overname afrondt, terwijl haar onderzoek nog loopt. De gevraagde preliminary injunction zou de techgigant verbieden om dat te doen. De lopende rechtszaak heeft officieel dus geen invloed op de deal. In het verleden liet de verliezende partij haar zaak echter meestal vallen. Het is dan ook aannemelijk dat deze rechtszaak bepaalt of de overname wel of niet door kan gaan. Dat staat echter niet vast; zowel Microsoft als de FTC heeft verschillende opties om in beroep te gaan. Tweakers heeft daar onlangs een achtergrondverhaal over gepubliceerd. Hoorzittingen in de federale rechtszaak lopen tot en met donderdag 29 juni. Een conclusie volgt later.

Bannerfoto: Microsoft