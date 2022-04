Microsoft wil Activision Blizzard overnemen voor 68,7 miljard dollar

Microsoft heeft een overeenkomst bereikt met gamegigant Activision Blizzard voor een overname. Microsoft betaalt 68,7 miljard dollar voor de overname, als die goedgekeurd wordt door instanties. Na de overname komen 'zoveel mogelijk' games naar Game Pass.

Met de overname krijgt Microsoft tal van grote gamefranchises in handen, waaronder Call of Duty, Warcraft, Diablo, Overwatch, Tony Hawk, Hearthstone, Crash Bandicoot, StarCraft en Spyro. Ook de mobiele games van King, zoals Candy Crush, zijn onderdeel van de overname.

Xbox-topman Phil Spencer, die de overname aankondigt, zegt dat er na de afronding zoveel mogelijk Activision Blizzard-games aangeboden zullen worden via de Game Pass-abonnementen voor Xbox en pc's. Dat zal gaan om nieuwe titels en om bestaande titels van de uitgever. Spencer maakt ook bekend dat Game Pass momenteel 25 miljoen abonnees heeft.

Microsoft wil 95 dollar per aandeel betalen. Daarmee komt de prijs op totaal 68,7 miljard dollar. Dat maakt het verreweg de grootste overname tot nu toe in de gamesindustrie. De geplande overname van Zynga door Take-Two, voor 12,7 miljard dollar, is daarna de grootste overname.

Microsoft zegt dat het na de overname het op twee na grootste gamebedrijf ter wereld zal zijn, na Tencent en Sony. Microsoft en Activision Blizzard zijn het eens over de voorwaarden voor de overname, maar regelgevende instanties moeten nog goedkeuring geven. Beide bedrijven verwachten dat de overname in financiële boekjaar 2023 afgerond zal worden. Dat boekjaar loopt van juli 2022 tot juli 2023.

Totdat de overname is afgerond blijft Activision Blizzard in de huidige vorm bestaan, onder leiding van de bestaande ceo Bobby Kotick. Als de overname is afgerond zal Xbox-topman Phil Spencer ook het hoofd van Activision Blizzard zijn. De huidige directeur Bobby Kotick lijkt van het toneel te verdwijnen na de overname. Zijn naam wordt niet genoemd in de toekomstplannen van Microsoft. Medewerkers en aandeelhouders vroegen al om zijn ontslag omdat hij geweten zou hebben en meedeed aan een cultuur van discriminatie en intimidatie binnen Activision Blizzard, waarvoor het bedrijf is aangeklaagd. Volgens een journalist van New York Times wil Kotick niet zeggen of hij nog ceo is na het afronden van de overname. "Na het afronden ben ik beschikbaar als dat nodig is", zegt hij.

Microsoft benadrukt dat het inclusief wil zijn voor zowel werknemers als spelers. Ook zegt Microsoft veel waarde te hechten aan individuele culturen bij studio's en dat creatief succes en autonomie hand in hand gaan met het waardig en respectvol behandelen van elke persoon. "We houden alle teams en alle leiders aan deze verplichting", aldus Spencer.

Het is de tweede miljardenovername van Microsoft in twee jaar tijd. In september 2020 kondigde Microsoft aan het moederbedrijf van Bethesda over te willen nemen voor 7,5 miljard dollar. Die overname werd een half jaar later goedgekeurd en afgerond.