Britse marktwaakhond vraagt publiek om mening overname Activision Blizzard

De Britse Competition and Markets Authority, of CMA, heeft zich opengesteld voor de zienswijze van het publiek op de overname van Activision Blizzard door Microsoft. Het lijkt erop dat zelfs het publiek buiten het Verenigd Koninkrijk vrij is om te reageren op de kwestie.

De CMA noemt het de tweede fase van zijn onderzoek. Recentelijk heeft de waakhond zijn zogenaamde issues statement gegeven, waarin het de zaken opsomt die potentieel pijnpunten kunnen worden indien de overname door zou gaan. Het publiek is vrij om te reageren op de issues statement, maar mensen kunnen ook wachten op de voorlopige bevindingen van de CMA; daarvoor staat nog geen geplande publicatiedatum.

In die issues statement heeft de CMA enkele zaken aangewezen als een mogelijke significante vermindering van de concurrentie: 'Microsoft die Activisions content achterhoudt of vermindert in kwaliteit' en Microsoft die zijn bredere ecosysteem samen met Activisions catalogus gebruikt om netwerkeffecten te versterken, toegangsbarrières op te werpen en uiteindelijk de opkomst van concurrenten op het gebied van cloudgaming voorkomt'. Naast hun zienswijze is het publiek ook uitgenodigd om eventueel bewijsmateriaal van potentiële schade aan gezonde concurrentie aan te leveren.

In het proces van onderzoek van de CMA worden Activision Blizzard en Microsoft ook verhoord, maar zover is het momenteel nog niet. In de media hebben betrokken partijen her en der al hun kijk op de zaak gegeven. Vooral Sony, die de grootste concurrent is van Microsoft op het gebied van gameconsoles, is kritisch over de deal, met name het onderdeel Call of Duty. Microsoft heeft aangeboden om Call of Duty tot 2027 op PlayStation te houden, maar Sony vond dat juist lang niet ver genoeg gaan.

Het gaat hier om twee Amerikaanse bedrijven, dus de overname daadwerkelijk tegenhouden, gaat de CMA niet lukken. Wel heeft het de autoriteit om binnen de Britse markt bepaalde sancties aan Microsoft op te leggen.

Microsoft kondigde begin 2022 aan Activision Blizzard te willen overnemen voor 68,7 miljard dollar. Als de deal doorgaat, wordt het de grootste overname uit de game-industrie en de duurste acquisitie van Microsoft ooit. Beide bedrijven wachten op goedkeuring van wereldwijde instanties en vermoeden dat de deal in 2023 rond zal zijn.