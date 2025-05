Apple wint beroep tegen Brits onderzoek naar dominantie op mobielebrowsermarkt

Apple heeft zijn beroep tegen een onderzoek van de Britse markttoezichthouder gewonnen. Die CMA onderzocht Apple en Alphabet naar hun machtspositie op het gebied van mobiele webbrowsers. Het onderzoek wordt hiermee opgeschort. De CMA overweegt een beroep.

De Britse Competition Appeal Tribunal velde zijn oordeel op vrijdag. Die CAT ging mee in argumenten van Apple dat de CMA het recht niet had om zijn onderzoek te openen. Apple stelde dat de CMA daar te lang mee heeft gewacht. Artikel 313B van de Britse Enterprise Act 2002 stelt dat de CMA binnen een bepaalde periode na het publiceren van een eerste notice zijn voorstel voor een onderzoek moet indienen en zijn consultatieperiode moet beginnen. De markttoezichthouder heeft die deadlines overschreden.

De CMA zegt in een verklaring dat het teleurgesteld is in de uitspraak van de CAT. De toezichthouder stelt dat de uitspraak het vermogen van de toezichthouder om efficiënt en effectief markten te onderzoeken en waar nodig in te grijpen 'ondermijnt'. "Gezien het belang van de uitspraak van vandaag zullen wij onze opties overwegen, waaronder het vragen van toestemming om in beroep te gaan", meldt een woordvoerder van de toezichthouder. Apple verwelkomt de uitspraak.

De marktwaakhond startte zijn onderzoek in november vorig jaar. Het onderzoek had betrekking op de mate waarin Apple en Google-moederbedrijf Alphabet de mobielebrowsermarkt 'domineren'. De CMA keek ook naar de mate waarin Apple cloudgamingdiensten zou beperken in de App Store voor iOS. Alphabet was niet betrokken bij het beroep dat Apple tegen de CMA aanspande.