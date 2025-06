'Google krijgt mogelijk aanklacht in VS over dominantie advertentiemarkt'

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zou deze week een aanklacht willen indienen tegen Google vanwege diens monopoliepositie op de markt voor digitale advertenties. Dat schrijft persbureau Bloomberg. Het zou niet de eerste zaak zijn tegen Google.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil de zaak later deze week indienen, meldt Bloomberg op basis van eigen bronnen. De zaak kan Google hard raken, omdat het vrijwel al zijn geld verdient op de markt voor online advertenties. Daar speelt het een grote rol en is het de wereldwijde marktleider.

Google zelf beweert dat het niet zo dominant is op die markt, omdat het stevige concurrentie ondervindt van onder meer Meta, Amazon en Microsoft, die ook allemaal actief zijn op de markt voor online advertenties.

Bloomberg geeft weinig details over welke juridische argumenten het Amerikaanse ministerie zou gaan hanteren in de zaak. Er loopt al een zaak over Googles zoekmachine en de deals die het bedrijf heeft gesloten met providers en smartphonemakers om zijn zoekmachine mee te leveren op telefoons. Die zaak komt in september voor de rechter.

Google ligt in veel landen onder een vergrootglas vanwege zijn dominante marktpositie. In India moet het bedrijf er deze week voor zorgen dat voor smartphonemakers de verplichting verdwijnt om apps mee te leveren als ze de Play Store willen meeleveren met hun telefoons. De waakhond in het Verenigd Koninkrijk kijkt onder meer naar de markt voor mobiele browsers. In de EU kreeg Google een miljardenboete vanwege misbruik van zijn dominantie van Android.