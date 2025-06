'TikTok dreigt thuiswerkende medewerkers met straf en ontslag'

Sociaal medium TikTok heeft medewerkers die fulltime thuiswerken gedreigd met ontslag, zo meldt The Information. Die site kreeg een interne memo onder ogen. Als medewerkers te ver van een kantoor wonen, riskeren ze hun baan te verliezen.

Het gaat alleen om medewerkers die in de VS werken, meldt The Information. De memo op het interne systeem Lark waarschuwt ze om hun thuisadres te updaten naar een adres dat dicht genoeg bij een kantoor ligt om er geregeld te komen. Als ze dat niet doen, dan wacht een straf en die kan leiden tot ontslag, zo waarschuwt het bedrijf volgens de memo. TikTok en moederbedrijf ByteDance hebben nog niet gereageerd.

TikTok probeert al langer het thuiswerken bij medewerkers te beperken. Het heeft na de pandemie bepaald dat medewerkers minimaal twee dagen per week op kantoor moeten zitten. De stappen van TikTok zijn geen uitzondering in de techindustrie. Veel bedrijven, waaronder Twitter, Snap en Apple, eisten na het einde van de acute fase van de pandemie dat medewerkers minstens een deel van de tijd weer op kantoor komen zitten om te werken. Ook Google en Uber hebben dat gedaan.