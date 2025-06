Gerucht: TikTok werkt aan paywall

TikTok zou aan een mogelijkheid werken voor videomakers op het platform om video's achter een paywall te zetten. De stap zou videomakers moeten overtuigen om te publiceren op het platform, waar nu in beperkte mate geld te verdienen is.

Makers van video's kunnen geld vragen voor het zien van bepaalde video's, schrijft The Information. De site vermeldt niet of het gaat om een eenmalige bijdrage of de mogelijkheid om een abonnement te nemen op een maker. TikTok ontkent de ontwikkeling van een paywall niet en zegt in een reactie dat het bedrijf 'toegewijd is aan het vinden van nieuwe manieren om een waardevolle ervaring voor de gemeenschap van makers op TikTok te bieden."

Behalve de paywall zou er ook een nieuwe versie van het Creator Fund komen, waarbij makers van video's meer krijgen uitbetaald dan in de versie van tien jaar geleden. Ook overweegt het bedrijf om makers meer te betalen voor het maken van langere video's. De huidige limiet is tien minuten. TikTok werd bekend en populair met korte video's.

TikTok heeft al meerdere manieren waarop videomakers geld kunnen verdienen, waaronder een verdeling van omzet uit advertenties rond video's van bepaalde makers. Veel socialemediabedrijven proberen om makers van video's of foto's te lokken met regelingen rond het verdienen van geld.