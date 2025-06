Twitter en TikTok worden geblokkeerd in Turkije. Dat gebeurt twee dagen nadat het zuiden van het land is getroffen door een zware aardbeving. Daar zou het mee te maken kunnen hebben; de Turkse regering heeft in het verleden vaker sociale media afgesloten na incidenten en rampen.

Onder meer de monitoringswebsite NetBlocks meldt op basis van netwerkdata dat Twitter wordt geweerd in Turkije. Het filteren van de dienst wordt toegepast bij alle grote internetproviders zoals TTNet and Turkcell, maar inmiddels is dat volgens de website uitgebreid naar meer providers. Er valt wel omheen te werken via vpn-verbindingen.

De Turkse afdeling van TikTok meldt op Twitter dat het zich bewust is van de meldingen over het slecht of niet bereikbaar zijn van de dienst. In de bewuste tweet wordt benadrukt dat het in crisissituaties zoals bij natuurrampen van groot belang is dat platforms zoals TikTok online blijven, zodat het is te gebruiken als communicatiemiddel. Het platform zegt te hopen dat de toegang weer zo snel mogelijk wordt hersteld.

Yaman Akdeniz, een hoogleraar aan de Bilgi-Universiteit in Istanboel en cyberrechtenactivist spreekt over het beperken van toegang tot beide diensten en het aanzienlijk vertragen van het verkeer. Ook hij benadrukt het belang van het openhouden van alle communicatiekanalen op dit moment na de aardbeving. Hij zegt dat er meerdere mogelijkheden zijn voor de overheid om dit te doen, al is niet direct duidelijk wat de precieze oorzaak voor de verstoringen is. Ook de leider van een Turkse oppositiepartij uit zijn frustratie over het feit dat Twitter wordt geblokkeerd op de dag waarop communicatie levens kan redden.