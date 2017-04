Door Arnoud Wokke, vrijdag 7 april 2017 07:04, 12 reacties • Feedback

Twitter heeft een aanklacht ingediend tegen de Amerikaanse staat vanwege het opvragen van data van een anoniem account. Dat account, met meer dan 100.000 volgers, post geregeld kritische berichten over president Donald Trump en zijn regering.

Het gaat om het account ALT_Uscis, dat zich vooral verzet tegen de strengere immigratieregels die president Trump wil invoeren. De staat heeft bij het opvragen van data van het account, waaronder gegevens die ertoe leiden dat de staat weet wie achter het account zit of zitten, geen motivatie gegeven, claimt de krant The New York Times.

Twitter is daarom van mening dat de vrijheid van meningsuiting in het geding is door het opvragen van de data. Volgens het sociale netwerk zou het vrijgeven van de data een groot effect hebben op de vele gebruikers die kritiek hebben op het beleid van de Amerikaanse president.

De zaak valt op, omdat Trump zelf een bekend gebruiker is van Twitter en het sociale netwerk vaak gebruikt om kritiek te uiten op mensen, organisaties en landen. De president heeft tot nu toe niets gezegd over deze zaak.