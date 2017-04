Door Mark Hendrikman, zaterdag 8 april 2017 10:45, 6 reacties • Feedback

Het kabinet van president Donald Trump heeft aan Twitter laten weten dat het de zoektocht naar de identiteit van de persoon achter het zeer kritische account @ALT_USCIS zal staken. In reactie daarop heeft Twitter de rechtszaak tegen de staat laten vallen.

Het Trump-kabinet maakte dit op vrijdag kenbaar aan Twitter, waarna de rechtszaak direct afgelast werd. Dat schrijft Recode. De Amerikaanse regering riep Twitter op donderdag op om persoonsgegevens achter het account te overhandigen: ip-adres, telefoonnummer, naam, enzovoort. Wat de VS precies wilde doen met deze informatie, is niet bekend. Twitter baseerde zijn rechtszaak erop dat de vrijheid van meningsuiting in het geding kwam door deze zet van de staat.

De persoon achter het account plaatst regelmatig zeer kritische tweets over de gang van zaken onder Donald Trump. Meer dan 100.000 mensen volgden het account al voordat het in het nieuws kwam. ALT_USCIS staat voor 'alternative US Citizenship and Immigration Services'. Op basis van de inhoud van de tweets is de persoon erachter mogelijk ook een medewerker van deze afdeling van de staat.

De zaak heeft ook geleid tot een veroordelende reactie van een senator uit Wyoming, die stelt de mogelijkheid dat het verzoek is ingediend met als doel om de vrijheid van meningsuiting van de persoon in kwestie weg te nemen 'zorgwekkend' is.

De zaak valt op, omdat Trump zelf een bekend gebruiker is van Twitter en het sociale netwerk vaak gebruikt om kritiek te uiten op mensen, organisaties en landen. De president heeft tot nu toe nog steeds niets gezegd over deze zaak.