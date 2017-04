Door Mark Hendrikman, zaterdag 8 april 2017 11:31, 22 reacties • Feedback

Uber mag van de rechter nagenoeg niet meer opereren in ItaliŽ. Volgens de rechtsprekende macht zijn Ubers verschillende apps een vorm van oneerlijke concurrentie ten opzichte van traditionele taxibedrijven, die de zaak aanspanden.

Hoewel het vonnis, gemeld door persbureau Reuters, op het eerste gezicht doet lijken alsof dit betekent dat Uber volledig stil ligt in Italië, is dat wellicht niet helemaal het geval. Gebruikers kunnen ook op de mobiele versie van de Uber-website inloggen en de nodige gegevens invoeren, waarna men alsnog gewoon een taxi kan bestellen bij het bedrijf. In hoeverre Italiaanse passagiers hiervan op de hoogte zijn en bereid zijn via deze weg een Uber te bestellen, is echter niet duidelijk. Wellicht is deze manier van Ubers bestellen ook verboden in het vonnis, maar dat wordt niet uitdrukkelijk gemeld.

Volgens The Guardian kan Uber een boete van 10.000 euro per dag verwachten als het niet binnen tien dagen voldoet aan de eisen van de rechter. In een reactie zegt het bedrijf dat het 'geschokt is van de uitspraak en van plan is in hoger beroep te gaan.'

Het is niet de eerste keer dat Uber de strijd aan moet gaan met traditionele taxibedrijven en soms zelfs overheden. Zo is in Nederland UberPOP bijvoorbeeld nog altijd verboden en heeft het bedrijf ook dergelijke moeilijkheden gehad in bijvoorbeeld Brussel en de Amerikaanse staat Texas.