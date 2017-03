Door Mark Hendrikman, zondag 26 maart 2017 12:20, 4 reacties • Feedback

Submitter: arnovos

Uber zet de testritten van zijn zelfrijdende auto's tijdelijk stop nadat er een betrokken is geraakt bij een ongeluk. De schuld ligt volgens de plaatselijke politie bij de andere bestuurder en niet bij de Uber-auto of diens inzittenden. Uber stelt alsnog een onderzoek in.

Uber stelt in een e-mail aan Reuters dat degene achter het stuur bij de zelfrijdende auto niet aan het rijden was. Er waren verder geen andere inzittenden, afgezien van de bijrijder. De veiligheidsbestuurders grijpen met enige regelmaat in wanneer de sensoren van de auto het moeilijk krijgen door slechte weersomstandigheden of onduidelijke wegmarkering. Uber zet niet alleen zijn testritten in Arizona stop, maar ook die in de stad Pittsburgh, in de staat Pennsylvania.

Het ongeluk vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats in de stad Tempe, in het Amerikaanse Arizona. Volgens de politie gaf de bestuurder van de andere auto geen voorrang aan de Uber-Volvo terwijl die dat wel had moeten krijgen. De botsing was het gevolg. Het feit dat de auto op zijn kant ligt, doet vermoeden dat een of beide auto's met hoge snelheid door de stad reden. Desalniettemin is niemand zwaargewond geraakt, volgens Uber.

Het is niet de eerste keer dat een zelfrijdende auto - net als door mensen bestuurde auto's - betrokken raakt bij een verkeersongeluk. Zo botste bijvoorbeeld een Google-auto een jaar geleden op een kruispunt met drie kilometer per uur op een bus die 25 kilometer per uur reed.