Google-zusterbedrijf Waymo heeft een rechter gevraagd om Uber een verbod op te leggen om verder gebruik te maken van gegevens over zelfrijdende auto's . In de lopende rechtszaak tussen de bedrijven is bewijs gepresenteerd dat Uber de gegevens zou hebben gestolen.

In de rechtszaak, die eind februari door Waymo tegen Uber werd gestart, is vrijdag bewijs gepresenteerd dat Uber informatie over autonome auto's van de Alphabet-dochter zou hebben gestolen. Als gevolg van het gepresenteerde bewijs wil Waymo via de rechter bereiken dat Uber de gestolen informatie niet meer mag gebruiken, schrijft Recode naar aanleiding van de zitting. Het is onduidelijk wat dit precies voor het Amerikaanse vervoersbedrijf zou betekenen.

Waymo voerde aan dat uit onderzoek van een Google-beveiligingsmedewerker blijkt dat huidig Uber-topman Anthony Levandowski zijn laptop gebruikte om 14.000 bestanden uit een Waymo-repository te downloaden. Levandowski was in eerste instantie werkzaam bij Google, maar ging daarna aan de slag bij het bedrijf Otto, dat onderzoek doet naar zelfrijdende vrachtwagens. Dit bedrijf is vervolgens zes maanden later door Uber overgenomen, aldus The Verge.

Bij de bestanden ging het om in totaal 9,7GB aan data, waaronder 2GB aan bestanden over de lidar-technologie van Waymo. De overeenkomsten tussen de lidar ontwerpen van Otto en Waymo kwamen aan het licht, doordat Waymo per ongeluk een e-mail van een leverancier ontving met daarin een tekening van een lidar-printplaat.