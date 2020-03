Medewerker die bedrijfsgeheimen Google stal, moet 179 miljoen dollar betalen

Anthony Levandowski, oprichter van Googles divisie voor zelfrijdende auto's, moet zijn oud-werkgever 179 miljoen dollar betalen aan schadevergoeding. Hij ging weg bij Google, richtte een eigen bedrijf op en liet zich opkopen door Uber.

Een jury heeft in een rechtszaak bepaald dat Levandowski het bedrag moet betalen, schrijft Reuters. Hij kan dat niet en heeft zich failliet laten verklaren. Een oud-werknemer van Google met wie hij samenwerkte, Lior Ron, heeft een schikking getroffen van 9,7 miljoen dollar.

Levandowski ging enkele jaren geleden weg bij Google en richtte Otto op, een bedrijf dat zich richtte op zelfrijdende auto's. Uber kocht Otto in 2016, binnen een half jaar na de oprichting, voor 680 miljoen dollar. Het doel van de overname zou zijn geweest om de technologie in handen te krijgen. Levandowski had bij zijn vertrek naar verluidt 14.000 documenten gekopieerd met details over de techniek achter Googles zelfrijdende auto. Dat leidde tot een aanklacht, een rechtszaak en uiteindelijk een schikking tussen Google-zusterbedrijf Waymo en Uber.