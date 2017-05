Door Joris Jansen, maandag 15 mei 2017 20:33, 2 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

Uber mag van een Amerikaanse rechter doorgaan met het ontwikkelen van zelfrijdende auto's. Google-zusterbedrijf Waymo heeft Uber voor de rechter gesleept omdat Uber gebruik zou maken van gestolen technologie die afkomstig is van Waymo.

In deze zaak gaat het om gegevens die afkomstig zijn van Waymo, een Alphabet-dochteronderneming. Waymo beweert dat voormalig Google-werknemer Anthony Levandowski bij zijn vertrek in 2016 in totaal 14.000 bestanden heeft meegenomen die vol stonden met technische gegevens over Googles sensoren. Levandowski richtte na zijn vertrek Otto op, een bedrijf dat onderzoek deed naar zelfrijdende vrachtwagens. Dat bedrijf is weer opgekocht door Uber en Levandowski leidde ook het onderzoek naar zelfrijdende auto's voor dat bedrijf.

Waymo heeft in maart aan de rechter gevraagd om Uber te verbieden om verder gebruik te maken van de gegevens over zelfrijdende auto's. De rechter heeft nu bepaald dat Levandowski niet langer mag werken aan projecten van Uber waarbij de lidar -technologie voor zelfrijdende auto's wordt ontwikkeld. Uber had Levendowski eerder al vrijwillig teruggetrokken van de projectgroep die bezig is met de ontwikkeling van lidar. Dit is een lasersensorsysteem waar Waymo zeven jaar lang over deed om het te ontwikkelen; Uber deed dat in negen maanden.

Daarnaast moet Uber er alles aan doen om ervoor te zorgen dat Levandowski of iemand anders binnen Uber de 14.000 gedownloade bestanden kan kopiëren of raadplegen. Uber moet deze bestanden, inclusief kopieën en samenvattingen, uiterlijk 31 mei aan Waymo teruggeven. Uber mag wel gewoon doorgaan met het ontwikkelen van technologie voor zelfrijdende auto's; de rechter het bedrijf geen verbod opgelegd.

Volgens de rechter wijst het door Waymo ingebrachte bewijs erop dat Uber had moeten weten dat Levandowski, toen ze hem contracteerden, beschikte over 14.000 geheime bestanden met intellectueel eigendom van Waymo. De rechter stelt dat in ieder geval een deel van deze informatie is gebruikt bij de ontwikkeling van lidar-technologie door Uber.Tegelijkertijd vindt de rechter dat Waymo onvoldoende duidelijk heeft kunnen maken dat er sprake was van een schending van de patenten van Waymo en zouden de bedrijfsgeheimen van Waymo nauwelijks zijn ter herleiden tot de door Uber ontwikkelde technologie.

Uber heeft eerder ontkend dat er sprake zou zijn van diefstal van lidartechnologie. Volgens Uber is het lasersensorsysteem dat het gebruikt bij zijn zelfrijdende auto's volkomen anders dan wat Waymo gebruikt. Dat zou voornamelijk blijken uit het feit dat Waymo-lidar met een enkele lens werkt en de apparatuur van Uber met vier. Uber ontkende eerder ook dat de documenten die Levandowski gestolen zou hebben aanwezig zijn binnen het bedrijf, maar tegelijkertijd beriep Levandowski zich op artikel vijf van de Amerikaanse grondwet. Daarin staat dat niemand gedwongen kan worden om een getuigenis tegen zichzelf af te leggen.

De zaak is door de rechter doorverwezen naar het Amerikaanse Openbaar Ministerie, zodat er onderzocht kan worden of er daadwerkelijk sprake is van diefstal van bedrijfsgeheimen.