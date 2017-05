Door Bauke Schievink, zaterdag 20 mei 2017 10:39, 18 reacties • Feedback

Uber werkt aan een systeem dat kan voorspellen hoeveel klanten bereid zijn te betalen voor een bepaalde rit. De software berekent het te betalen bedrag onder andere op basis van de locatie van vertrek en aankomst, en van het tijdstip.

Dat zegt Daniel Graf, die bij Uber werkt als hoofd van de afdeling Product, in een gesprek met Bloomberg. Volgens de topman wordt er in sommige steden een systeem getest waarmee onder andere gegevens over de rit en het tijdstip worden gebruikt om te voorspellen wat een klant zou willen betalen. Zo denkt het systeem onder andere dat een rit van een rijke wijk naar een andere rijke wijk voor meer bereidwilligheid om te betalen zorgt dan een rit binnen armere wijken.

Meer detail werd er over het zogenaamde route-based pricing niet gegeven, maar volgens Graf gaat het om een complex systeem dat op de achtergrond zijn werk doet; wanneer een klant namelijk een rit aanvraagt kan hij of zij direct zien hoeveel ervoor moet worden betaald. Voorlopig wordt dat echter alleen nog in een aantal Amerikaanse steden gedaan, en Uber heeft niet laten weten of en wanneer het wereldwijd wordt uitgerold.

De uitleg van Graf komt nadat een aantal Uber-chauffeurs had geklaagd over de steeds groter wordende discrepantie tussen wat de klant betaalt, en wat de chauffeur ontvangt voor de rit. Volgens Graf is het voorspelsysteem de reden hiervan, en daarbij zou Uber het geld nodig hebben om de verliezen te dekken.