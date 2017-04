Door Olaf van Miltenburg, maandag 24 april 2017 08:24, 25 reacties • Feedback

Apple-topman Tim Cook dreigde de ceo van Uber om de app van dat taxibedrijf uit de App Store te verwijderen vanwege het breken van trackingregels van de winkel. Uber zou naar verluidt geofencing toepassen voor het hoofdkantoor van Apple om ontdekking te voorkomen.

Cook liet Uber-topman Travis Kalanick in 2015 weten dat de tracking toch ontdekt was, schrijft The New York Times. Uber zou in 2014 het besluit genomen hebben om fingerprinting toe te gaan passen voor zijn app. Het bedrijf deed dit om fraude tegen te gaan. Met name in China zouden chauffeurs gestolen iPhones opkopen om met nieuw aangemaakte Uber-accounts veel ritten te accepteren en zo geld te verdienen zonder daadwerkelijk passagiers te vervoeren.

De regels code voor fingerprinting zorgden ervoor dat Uber het kon herkennen als een iPhone hergebruikt werd, waarschijnlijk via het serienummer. De privacyregels van de App Store van Apple verbieden het gebruik van fingerprinting om gebruikers te kunnen garanderen dat als een iPhone schoongeveegd wordt, er geen sporen achterblijven die te herleiden zijn tot de vorige eigenaar.

Tegenover TechCrunch geeft Uber toe zijn praktijken aangepast te hebben, maar nog steeds fingerprinting toe te passen. "We tracken individuele gebruikers of hun locatie absoluut niet als ze hun app verwijderd hebben. Het is een manier om te voorkomen dat fraudeplegers Uber keer op keer op een gestolen smartphone zetten, een gestolen creditcard toevoegen, een dure rit accepteren en vervolgens de telefoon weer wipen", aldus een woordvoerder. Uber zou apparaten die geassocieerd worden met fraude nu op een andere manier kunnen herkennen bij het aanmaken van nieuwe accounts.

Uber wist volgens de NYT dat het aanvankelijk Apples regels overtrad met fingerprinting. Ontwikkelaars van de taxidienst gebruikten daarom geofencing om de regels code te maskeren voor Apple: bij controle van de code binnen de omgeving van Apples hoofdkantoor in Cupertino, was de betreffende code niet zichtbaar. Ontwikkelaars van Apple in andere regio's ontdekten de praktijken desondanks en lichtten Cook daar over in.