vrijdag 26 mei 2017

Apple News krijgt een hoofdredacteur, zo meldt politieke site Politico. Een voormalig verslaggever van New York Times Magazine zou zijn aangesteld voor de dienst, waarin Apple nieuws cureert. Apple heeft geen eigen nieuwsvoorziening.

Het is nog onduidelijk wat de rol van de hoofdredacteur precies zal inhouden, zegt Politico. Vermoedelijk wil de hardwaremaker in zijn nieuwsdienst iemand die nadenkt over de journalistieke en mogelijk commerciële keuzes. Zowel Apple als de persoon in kwestie hebben het nieuws niet bevestigd. Het zou voor het eerst zijn dat Apple een hoofdredacteur aantrekt voor zijn dienst.

Apple News bestaat sinds 2015 en is een dienst op iOS-apparaten waarin geselecteerde verhalen van media die zich als partner hebben ingeschreven staan. Apple News heeft een eigen interface voor de nieuwsverhalen. News werkt nog altijd niet in het Nederlands.