Door Arnoud Wokke, vrijdag 26 mei 2017 08:45, 17 reacties • Feedback

Submitter: nickurt

Microsoft heeft zijn gamestreamingdienst Beam hernoemd naar Mixer. Bovendien presenteerde het enkele nieuwe features, waaronder het met meerdere mensen tegelijkertijd streamen van gamebeelden via een splitscreenview.

De splitscreenmodus moet het mogelijk maken van het streamen van games een gezamenlijke ervaring te maken, schrijft Microsoft. Het softwarebedrijf legt er veel nadruk op dat het streamen via Mixer in realtime gebeurt en claimt dat veel concurrerende diensten een vertraging op de stream hebben zitten.

Ook verschijnen er nieuwe apps voor iOS en Android voor de streamdienst. Daarmee kunnen gebruikers streams volgen op mobiele apparaten. In een later stadium moeten gamers ook beelden kunnen livestreamen vanaf een mobiel apparaat. In het Xbox One-dashboard komt bovendien een pagina voor Mixer, waarop populaire streams staan.

Microsoft presenteerde Mixer enige tijd geleden als Beam. De naam Beam kwam van een overname van een ander bedrijf vorig jaar. Het bouwen van een wereldwijde dienst met die naam bleek echter niet mogelijk, claimt Microsoft. Waarom dat is, laat het bedrijf in het midden.