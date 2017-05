Door Arnoud Wokke, vrijdag 26 mei 2017 09:14, 4 reacties • Feedback

Het Belgische Larian Studios brengt zijn game Divinity: Original Sin 2 op 14 september uit. Vanaf dan zal de game te koop zijn op Steam. De gamestudio bracht de game vorig najaar op Steam Early Access als bta uit.

Larian legt nu de laatste hand aan de game, zegt de studio. De studio noemt geen prijs. De Early Access-versie is vanaf vorig jaar september toegankelijk voor mensen die op Kickstarter tijdens de crowdfundingcampagne minstens 25 dollar hadden toegezegd voor de ontwikkeling van het spel. De ontwikkeling van de game is mede bekostigd middels een crowdfundingcampagne. Daarmee werd eind 2015 een bedrag van 1,8 miljoen euro opgehaald. Volgens Larian Studios was de game er ook zonder crowdfunding gekomen, maar werd het geld gebruikt om de game uitgebreider te kunnen maken.

Divinity: Original Sin 2 is de opvolger van het eerste deel, dat halverwege 2014 op de markt werd gebracht. Ook de ontwikkeling van dit deel werd gefinancierd met crowdfunding. De game verscheen eerst op de pc, maar kwam later ook naar de Xbox One en PlayStation 4. Het tweede deel komt vooralsnog alleen naar de pc, maar Larian sluit consoleversies niet uit.