Door Arnoud Wokke, vrijdag 26 mei 2017 09:37, 8 reacties • Feedback

Submitter: Kiswum

Xiaomi heeft zijn Mi Max 2-smartphone aangekondigd. De telefoon heeft een 6,44"-lcd met een resolutie van 1920x1080 pixels en een accu met een capaciteit van 5300mAh. Tot nu toe gebruikte Xiaomi accu's met een maximale capaciteit van 4850mAh.

De telefoon heeft een behuizing met een grootte van 17,4x8,8cm en een dikte van 7,6mm, bij een gewicht van 211 gram. De telefoon heeft ondanks de grootte daarmee behoorlijke bezels: aan de zijkanten laat Xiaomi meer dan 4mm over, ongeveer evenveel als bijvoorbeeld iPhones. Aan de boven- en onderkant gaat het in totaal om 3,1cm. Xiaomi toonde zich met de Mi Mix vorig jaar, eveneens met 6,44"-scherm, een pionier op het gebied van het elimineren van bezels.

Het scherm is een lcd met een resolutie van 1920x1080 pixels en Xiaomi claimt een maximale helderheid van 450cd/m2. De soc is een Qualcomm Snapdragon 625, een processor die Xiaomi eerder toepaste in varianten van zijn Redmi Note 4-serie. De soc is onder meer te vinden in de Lenovo P2, Motorola Moto Z Play en Huawei Nova. Het is de eerste midrange-soc van Qualcomm die is gemaakt op een 14nm-procedé en telefoons met deze soc hebben veelal een bovengemiddelde accuduur. Xiaomi heeft 4GB aan lpddr3-geheugen in het toestel gezet.

Het toestel heeft een behuizing van metaal met antennelijnen aan de boven- en onderkant. Achterop zit een camera met een Sony IMX386-sensor, met een maximale resolutie van twaalf megapixels en f/2.2-lens. Aan de voorkant is een frontcamera met een maximale resolutie van vijf megapixels te vinden met een f/2.0-lens.

De Android-smartphone zal, zoals zoveel Xiaomi-modellen, niet optimaal functioneren op 4g-netwerken in de Benelux. De Mi Max 2 heeft geen support voor 4g op 800MHz, de belangrijkste frequentie in de netwerken van KPN, Vodafone en Tele2. Hij heeft wel ondersteuning voor alle andere in de Benelux gebruikte 4g-frequenties.

Xiaomi brengt de Mi Max 2 uit in configuraties met 64GB en 128GB emmc-opslag. De telefoon kost vanaf 1699 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 221 euro. Inclusief importkosten zullen klanten in de Benelux vermoedelijk tussen de 250 en 300 euro kwijt zijn voor de telefoon.