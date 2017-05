Door Arnoud Wokke, dinsdag 30 mei 2017 20:49, 12 reacties • Feedback

Er is een render online verschenen van de Xiaomi Mi Note 3, wat een smartphone van de Chinese fabrikant met oledscherm zou moeten worden. De render toont een toestel met gebogen scherm en dubbele camera aan de achterkant.

De render, die is geplaatst door AndroidCrunch, laat het toestel zien in een zwarte uitvoering. De site merkt op dat de dubbele camera er hetzelfde uitziet als bij de Mi 6, die Xiaomi enkele maanden geleden aankondigde.

Er zijn weinig details bekend, maar het zou net als bij de vorig jaar gepresenteerde Mi Note 2 gaan om een oledscherm met een diagonaal van 5,7" en met een resolutie van 2560x1440 pixels. Als dat zo is, dan is de telefoon op de render ongeveer 15,1x7,4cm groot, met een screen-to-bezelratio van tegen 80 procent. De telefoon zou beschikken over een Qualcomm Snapdragon 835-soc met 6GB aan geheugen.

Xiaomi presenteerde de Mi Note 2 in oktober en het lijkt dus onwaarschijnlijk dat Xiaomi de opvolger snel gaat aankondigen. De fabrikant heeft nog niets bekendgemaakt over het toestel en presenteerde vorige week voor het laatst een nieuwe telefoon met de Mi Max 2.