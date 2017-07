Xiaomi: smartphoneleveringen stegen met 70 procent in tweede kwartaal

De Chinese fabrikant Xiaomi heeft bekendgemaakt dat zijn smartphoneleveringen in het tweede kwartaal van dit jaar 70 procent hoger waren dan in het eerste kwartaal. Het totale aantal geleverde toestellen komt neer op iets meer dan 23 miljoen.

Het bedrijf maakte het resultaat bekend in een brief, die aan alle 13.000 medewerkers werd verstuurd. Gadgets 360 heeft de brief gepubliceerd en vermeldt dat het een record is voor Xiaomi. Ceo Lei Jun schrijft in de brief dat het een 'mijlpaal' is na tegenvallende verkoopcijfers. Zo meldde TechCrunch in januari dat Xiaomi destijds geen verkoopcijfers voor 2016 bekendmaakte, iets dat het bedrijf voor de voorgaande jaren wel steeds deed. Eind vorig jaar zei de inmiddels vertrokken Xiaomi-vicepresident Hugo Barra dat het bedrijf smartphones verkocht zonder winst te maken.

Jun noemt een aantal redenen voor de toename, waaronder investeringen in r&d, waaruit bijvoorbeeld de in februari gepresenteerde Surge S1-soc is voortgekomen. Daarnaast noemt hij de opening van in totaal 123 Mi Home-winkels in China als een factor. Verder zou de Redmi Note 4 de bestverkopende telefoon in India zijn. Jun noemt aan het einde van de brief een nieuwe doelstelling. Het bedrijf wil volgend jaar 100 miljoen smartphones leveren. in 2015 waren dat er 70 miljoen, aldus TechCrunch.

Xiaomi zegt in 2016 in totaal 7071 patenten te hebben aangemeld, waarvan er 2895 zijn toegekend. Onlangs werd bekend dat de fabrikant een patentdeal en een samenwerkingsovereenkomst met Nokia heeft gesloten. Als onderdeel van de overeenkomst verkreeg Xiaomi een onbekend aantal patenten van het Finse bedrijf.