Duitse webwinkel verwijdert gpu's uit zijn aanbod door vraag naar miningkaarten

De Duitse webwinkel Mindfactory heeft bekendgemaakt dat er geen gpu's meer te koop zullen zijn die momenteel populair zijn voor mining van onder meer ethereum. Dat zijn bijvoorbeeld gpu's in de AMD RX 500-serie en de GTX 1060 en 1070 van Nvidia.

In een Facebook-bericht maakt de winkel bekend dat 'het probleem een zodanige omvang aanneemt' dat er besloten is de kaarten tijdelijk niet meer aan te bieden. Zo zouden de betreffende gpu's al opgekocht worden voordat zij Europa überhaupt bereiken, waardoor het onmogelijk wordt om in te schatten wanneer een bepaald exemplaar leverbaar is.

Een beperking van het aantal kaarten dat een enkele klant mag kopen zou niet gewerkt hebben, omdat het niet om een klein aantal personen gaat die grote hoeveelheden gpu's aanschaffen. De winkel zegt verder niet aan het verschijnsel te willen bijdragen door miners voorrang te verlenen. Het bedrijf zegt te willen wachten tot de markt weer rustig is. Wanneer dat zal gebeuren, is niet duidelijk.

Gpu-fabrikanten spelen op de ontstane vraag in door speciale miningkaarten aan te kondigen. Zo verschenen eind vorige maand de eerste kaarten van AMD online. Begin vorige maand toonde een afbeelding een Nvidia-accelerator op basis van een GTX 1060, die niet over een video-uitgang beschikt. De vraag naar de gpu's, die geschikt zijn voor ethereum-mining, zorgt ervoor dat de prijzen van de kaarten stijgen.

De miningvariant van AMD