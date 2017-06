Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 9 juni 2017 15:49, 12 reacties • Feedback

Op internet zijn afbeeldingen verschenen van een systeem dat is geoptimaliseerd voor het minen van cryptocoins en dat speciale kaarten op basis van de GTX 1060-gpu inzet voor het rekenwerk. De kaarten bevatten geen video-uitgangen en zijn passief gekoeld.

Het miningsysteem kan met zes van dergelijke kaarten met de GP106-100-gpu uitgerust worden. Het pcb en de koeling van de Gpu Mining Card zijn afwijkend van die van de GTX 1060-videokaart. Het is niet duidelijk in hoeverre Nvidia zelf betrokken is bij de ontwikkeling.

Eerder deze week verscheen het gerucht dat zowel Nvidia als AMD gpu's beschikbaar maakt voor mining-accelerators. Miners van cryptocoins als Ethereum en Zcash kopen zoveel Radeon RX570- en RX580-kaarten dat er tekorten ontstaan. Omdat ze uitwijken naar de GTX 1060, dreigt ook die videokaart beperkt leverbaar te worden.

Het miningsysteem bevat verder een mobiele Celeron-processor, 4GB ddr3 en 64GB ssd-opslagruimte. Verder zijn vijf 8cm-ventilators voor de inflow en vier voor de outflow aanwezig. Een 1600W-voeding is nodig om het systeem van energie te voorzien. De afbeeldingen zijn gepubliceerd door VideoCardz. Niet bekend is wat het systeem gaat kosten.