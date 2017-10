Nieuwe AMD Radeon-drivers ondersteunen tot twaalf videokaarten in Windows 10

AMD heeft in zijn nieuwste drivers voor Radeon-videokaarten ondersteuning toegevoegd voor compute workloads met maximaal twaalf videokaarten tegelijk in Windows 10. De functie lijkt met name bedoeld voor cryptomining.

Volgens de release notes van Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.10.2 geldt de ondersteuning voor twaalf videokaarten voor modellen uit de RX 400-, RX 500- en RX Vega-series. De functie is niet bedoeld voor gaming, maar voor het uitvoeren van rekenwerk met de gpu's.

AMD spreekt niet over cryptomining, maar waarschijnlijk zullen voornamelijk bouwers van mining rigs blij zijn met de mogelijkheid om meer kaarten tegelijk te kunnen gebruiken. In eerdere Windows-drivers was de limiet acht videokaarten en bij Nvidia is dat ook het geval. AMD waarschuwt overigens dat systemen kunnen vastlopen bij langdurig gebruik van een configuratie met twaalf gpu's.

Asus kondigde in augustus een moederbord aan met 19 pci-e-slots en dus ruimte voor evenveel videokaarten. Om tot het maximum te komen moeten kaarten van AMD en Nvidia gecombineerd worden. Bij de presentatie zei Asus al een driverupdate van AMD te verwachten die het gebruik van meer dan acht kaarten mogelijk zou maken.

De nieuwe driver voegt ook een nieuwe instelling toe aan de Radeon Settings, waarmee gebruikers kunnen kiezen tussen optimalisatie voor graphics of voor compute workloads. Ook deze functie lijkt erop gericht om Radeon-videokaarten beter te kunnen inzetten voor cryptoming. De optie is volgens AMD beschikbaar op een select aantal kaarten, waaronder modellen uit de RX 500- en RX 400-series, de R9 390, R9 380, R9 290 en R9 285. Niet al die genoemde modellen lijken de nieuwe functie te ondersteunen, blijkt uit opmerkingen van gebruikers op het AMD-forum.

Verder belooft de update betere prestaties in nieuwe games. Zo zijn er optimalisaties doorgevoerd voor Destiny 2, dat vandaag verschijnt voor de pc. AMD belooft ten opzichte van eerdere drivers een prestatiewinst van 43 procent bij het gebruik van de RX Vega56 op een resolutie van 2560x1440 pixels. Met een RX 580 zijn de prestaties tot 50 procent beter.