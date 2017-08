AMD brengt aangepaste gpu-driver uit voor minen van cryptocoins

AMD heeft een driver uitgebracht voor zijn Radeon-gpu's die geoptimaliseerd is voor blockchainberekeningen. Volgens een test zorgt de nieuwe driver ervoor dat de hashrate bij het minen van ether niet meer significant afneemt als de dag size toeneemt.

AMD noemt de driver een bèta en geeft aan dat deze niet van verdere ondersteuning zal worden voorzien. Verdere updates, upgrades of bug fixes komen er dus niet. Legit Reviews heeft de driver getest met de Claymore-software voor het minen van ether en heeft daarbij ook gekeken wat de prestaties zullen zijn in de toekomst. Daaruit blijkt dat de hashrate vrijwel gelijk blijft, terwijl die met een 'normale' driver sterk afneemt.

Volgens Hot Hardware, dat met NiceHash Miner heeft getest, zijn de resultaten van de nieuwe driver zo'n 10 tot 15 procent beter ten opzichte van de gewone driver. Ook zorgt de bètadriver ervoor dat de temperaturen tijdens het minen omlaaggaan. De site noemt de Vega 64 als voorbeeld, daarbij daalde de temperatuur van de achterkant van de kaart van 65,6 graden Celsius met de oude driver naar 61,7 graden met de nieuwe software. Ook zegt de website dat de stabiliteitsproblemen en crashes tijdens het minen zijn opgelost met de driver.

De aangepaste driver zou een reactie zijn op artikelen die in juni verschenen over de afnemende efficiëntie van Radeon-videokaarten met Polaris-gpu's bij het minen van ether. Onder andere Legit Reviews publiceerde daar destijds over. De site merkte op dat de hashrate bij kaarten uit de Radeon 400- en 500-serie bij een hoger wordende dag size veel meer zou afnemen dan bij GeForce GTX 1000-kaarten en oudere Radeon-kaarten. De toename in grootte heeft gevolgen voor de memory controller load.

Tests uitgevoerd door Legit Reviews en Hot Hardware