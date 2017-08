Google voegt het benoemen van versies toe aan Docs

Google heeft enkele nieuwe functies aan zijn Docs-software toegevoegd. Zo zijn de mogelijkheden voor versiebeheer uitgebreid met het benoemen van versies en kan er vanuit een document gezocht worden naar informatie in andere documenten.

Google heeft een overzicht van de nieuwe functies in zijn blog geplaatst. Naast het benoemen van verschillende versies van een document, werkblad of presentatie, is de functionaliteit van opmerkingen bij documenten ook enigszins uitgebreid. Een gebruiker kan vanaf nu een preview van het document zien, zonder alle opmerkingen of suggesties voor wijzigingen. Ook kunnen al deze opmerkingen nu met een enkele handeling goedgekeurd of afgewezen worden. Overigens kunnen dergelijke opmerkingen nu tevens vanuit Android of iOS toegevoegd worden.

Een andere functionaliteit die Google in de update heeft verwerkt, is het toevoegen van add-ons in templates. Dergelijke add-ons moesten voorheen bij alle gebruikers apart geïnstalleerd worden, maar kunnen met behulp van templates nu onderling gedeeld worden. Deze templates kunnen door de gebruikers zelf gemaakt worden.

De nieuwe Explore-functionaliteit laat aan de zijkant van een document een balk zien, waarmee op Google, Google Afbeeldingen en binnen Google Drive gezocht kan worden Wanneer op een resultaat wordt geklikt, opent de link in een nieuw tabblad. De update is woensdag online gekomen.