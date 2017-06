Biostar presenteert mining-moederbord met twaalf pci-e-slots

Biostar heeft het TB250-BTC PRO-moederbord aangekondigd, dat beschikt over twaalf pci-e-slots om evenzoveel videokaarten aan te kunnen sturen. Het bord voor Intel-processors is bedoeld voor het minen van cryptocoins.

Het atx-moederbord is voorzien van Intels B250-chipset en heeft een lga1151-voetje. Er is daarnaast plaats voor twee reepjes ddr4-geheugen. De twaalf pci-e-slots zijn in twee rijen op het moederbord gezet. Er is één slot van het volledige x16-formaat.

Om daadwerkelijk twaalf videokaarten te gebruiken, moeten riserkabels gebruikt worden. De videokaarten moeten dan in een los rek gemonteerd worden en niet direct op het moederbord. Biostar heeft het moederbord niet volledig gestript van overige fuctionaliteit. Er zijn zes sata600-aansluitingen aanwezig en het i/o-paneel is compleet inclusief usb 3.0- usb 2.0- en audio-aansluitingen.

Tijdens de Computex toonde Biostar mining rigs met zijn BTC-moederborden, maar daarvoor werden nog versies met ruimte voor maximaal gpu's gebruikt. Het nieuwe TB250-BTC PRO-bord was op de beurs niet te zien. Concurrent ASRock toonde daar wel een moederbord met dertien pci-e-slots. Biostar lijkt op zijn website in een afbeelding te verwijzen naar dat bord en stelt dat het ontwerp hiervan niet goed is, omdat de pci-e-slots dicht bij elkaar zitten. Biostar claimt dat dit kortsluiting zou kunnen veroorzaken.

Of en wanneer Biostar het moederbord in de Benelux op de markt brengt is niet duidelijk. Volgens TechPowerUp krijgt het bord een adviesprijs van 130 dollar. Omgerekend inclusief btw is dat zo'n 139 euro.