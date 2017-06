Door Willem de Moor en Julian Huijbregts, zondag 4 juni 2017 15:00, 7 reacties • Feedback

Tijdens een beurs als Computex, nee, eigenlijk vooral op Computex, komen we de gekste dingen tegen. Natuurlijk zijn alle bekende bedrijven er om hun nieuwste hardware te tonen, zoals behuizingen, voedingen, koelers en dergelijke. Maar het zijn juist vaak de bedrijven die we niet kennen die de vreemdste hardware tonen. En soms zijn het ook de bedrijven die we wel kennen die hun prototypes meenemen om aan het publiek te laten zien, soms als demonstratie van hun kunnen en soms om reacties te peilen of een product een beetje aan wil slaan.

We hebben gedurende ons verblijf in Taipei natuurlijk verslag gedaan van alle serieuze dingen, maar tussen de bedrijven door hebben we opmerkelijke, leuke dingen ook verzameld. Dat zijn de dingen waar we niets mee kunnen in een nieuwsbericht of preview, maar die te leuk of interessant zijn om te laten liggen.

Rgb, rgb, rgb... natuurlijk ook op je m2-ssd :Y

Om met de deur in huis te vallen, dit jaar is de rgb-trend die we vorig jaar uit-den-treure om de oren gesmeten kregen nog onverminderd aanwezig. Alles waar gamer- voor staat heeft rgb-leds erin, erop of ertussen. Maar een interessantere en onmiskenbare trend die opviel, is het gebruik van risers voor videokaarten.

Jaren en jaren was de vaste plek voor een grafische kaart het eerste x16-slot in het moederbord. De videokaart stak haaks in het bord en dat gaf onder meer behuizingen altijd strenge restricties wat de vorm en inbouwmogelijkheden betreft. Nu waren riserkaartjes, eigenlijk gewoon een verlengkabel voor je pci-e-slot, er al jaren, maar voorbehouden aan die-hard modders en andere 'uitzonderingen'. Tijdens deze Computex zagen we tientallen behuizingen die waren volgebouwd met systemen waarbij de videokaart middels een riser op een andere plek kon worden gemonteerd.

Menig fabrikant van behuizingen, zoals Phanteks met de Evolv Shift, levert een riser mee om consumenten vrijheid te bieden de gpu van het moederbord af te monteren. De gekste variant van een riser zagen we echter bij Lian Li, die geen genoegen nam met een kabel van 30 centimeter, maar een riser van maar liefst een meter liet zien. Een precieze voorstelling in welk scenario je een meter lange kabel van je videokaart nodig hebt kunnen we niet maken, maar er zal vast een markt voor zijn.