Samengevat De Evolv Shift is een in het oog springende mitx-behuizing die een aparte form factor heeft. Dankzij het gebruik van een riser-kabel kan de videokaart worden losgekoppeld van het moederbord, waardoor de behuizing hoog, maar smal en ondiep gemaakt kon worden. De kleine toren is gemaakt van luxe materialen als aluminium en gehard glas, alleen de bovenste klep is helaas van plastic. We hadden graag een aluminium deksel zoals bij de grotere Shift X gezien en het zou aardig zijn als je naast sfx-voedingen ook de kleinere atx-voedingen kon inbouwen. Pluspunten Afwijkende vormgeving

Waterkoeling mogelijk

Goede afwerking Minpunten Plastic deksel

Geen atx-voedingen

Riser-kabel kwetsbaar Eindoordeel Getest Phanteks Evolv Shift Prijs bij publicatie: € 110,- Bekijk product

Tijdens de 2017-editie van Computex in het Taiwanese Taipei heeft hardwarefabrikant Phanteks zijn nieuwste Evolv-behuizingen voor mitx-moederborden getoond. De Evolv Shift is in twee varianten verkrijgbaar, beide met een vergelijkbaar uiterlijk, maar de Shift is een kleine toren van 470 millimeter en de Shift X is zijn 650mm hoge grotere broer.

Beide varianten zijn ontworpen om weinig plaats op het bureau of de grond in te nemen; de Shift is vooral bedoeld om op het bureau te staan, terwijl de hogere Shift X meer voor op de grond bedoeld is. De behuizingen hebben een beetje het uiterlijk van een staande speaker en moeten ondanks hun beperkte afmetingen toch plaats bieden aan krachtige systemen. Dat wordt uiteraard geholpen door steeds meer fabrikanten die mitx-moederborden uitbrengen met veel features die we vroeger op grotere borden moesten zoeken en videokaarten die compacter zijn zonder aan prestaties in te boeten.

We hebben van Phanteks de Evolv Shift ontvangen en hebben deze van onze mitx-hardware voorzien om te kijken hoe de compacte behuizing presteert. Hier en daar zullen we een korte vergelijking met de grotere en duurdere Shift X maken. De Evolv Shift heeft een adviesprijs van 110 euro, terwijl de grotere Shift X 160 euro moet kosten.