Phanteks Eclipse P300

Phanteks heeft tijdens de Computex-beurs in juni zijn nieuwe P300-behuizing uit de Eclipse-serie laten zien. Destijds beloofde het bedrijf een instapbehuizing met toch nog kwalitatieve materialen als metaal en glas voor de zeer bescheiden prijs van 59 euro. Inmiddels heeft Phanteks zijn P300-behuizing uitgebracht en heeft het bedrijf vastgehouden aan zijn belofte de prijs op 59 euro te houden.

Het concept van de behuizing is nog steeds hetzelfde; de chassisdelen zijn gemaakt van metaal en het venster aan de zijkant is niet van perspex, maar van gehard glas gemaakt. De P300 is lekker compact, maar desondanks passen er een gewoon atx-moederbord en eatx-borden tot 275mm in. Zoals het een moderne behuizing betaamt, is de P300 geheel compatibel met rgb-verlichting en werkt hij samen met de standaarden van de grote merken.

We hebben de P300 in huis gehaald en voor de gelegenheid hebben we de P400 in deze review ook meegenomen; die hadden we immers nog nooit bekeken. Phanteks stuurde een Halos-ring voor de ventilator van de P300 en een ledstrip mee. Bij de P400S wordt zo'n ledstrip, ter waarde van vijftien euro, meegeleverd. We vergelijken de twee varianten onderling, maar uiteraard ook met behuizingen in vergelijkbare prijsklassen.