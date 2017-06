Door Willem de Moor, zaterdag 3 juni 2017 12:00, 7 reacties • Feedback

Veel producten worden net voor of tijdens Computex aangekondigd, maar de beurs in Taiwan wordt door menig fabrikant aangegrepen om alvast prototypes of handgemaakte versies van aankomende producten te laten zien. Zo gingen we langs bij onder meer Corsair, Phanteks en Noctua om hun geplande producten nader te bekijken.

Corsairs Slate

Corsair is een Amerikaans bedrijf en geheel indachtig 'The American Way' heeft het bedrijf een monsterbehuizing ontwikkeld die als geen ander bevestigt dat in Amerika alles groter is. De behuizing is nog in de conceptfase en wordt de Concept Slate genoemd. Als er ooit een bigtower is geweest, dan is dit er een die normale atx-behuizingen tot schaalmodellen reduceert. De Concept Slate is dan ook niet bedoeld voor slechts een enkel systeem, maar er moeten twee complete systemen in gehuisvest kunnen worden.

Tot op heden is de enige behuizing die dat trucje van huis uit ondersteunt de Phanteks Enthoo Mini XL DS, waar een mitx-bord en atx-bord tegelijk in kunnen. Met de Concept Slate wordt dat trucje herhaald en de behuizing is dan ook gigantisch en heeft volop ruimte voor koeling, ssd's en schijven. In het demo-systeem met mitx-en atx-systeem waren in totaal 24 ventilators ingebouwd, deels op radiators en deels voor airflow, maar er is plaats voor 36 fans. Zo kun je naast de twee systemen ook voorin maar liefst twee 480mm-radiators inbouwen en bovenin past een 420mm-radiator. Die bouw je in op steunen die met een lademechanisme uitschuiven om overal goed bij te kunnen.

Het atx-bord wordt zoals gebruikelijk op de moederbordtray gemonteerd, met de itx-variant op de scheidingswand tussen moederbord- en voedingscompartiment. Een derde compartiment is gereserveerd voor acht ssd's en een sfx-voeding en de 3,5"-drivebays. Dat compartiment is via het rechterzijpaneel via twee 'franse deuren' toegankelijk. De videokaart voor het reguliere atx-systeem kun je gewoon haaks monteren in het pci-e-slot, maar de brackets voor videokaarten kun je ook 90 graden draaien om ze met een riserkabel parallel aan het moederbord te monteren.

De Concept Slate moet nog dit jaar verschijnen en zou dan duurder zijn dan Corsairs huidige grootste behuizing, de 900D, maar de prijs zou onder Phanteks DS-systeem blijven, wat alles tussen 350 en 900 euro betekent. Je krijgt uiteraard wel een premium behuizing voor dat geld, met aluminium en gehard glazen deuren en dito, gebogen, frontpanel.