Noctua brengt zwarte ventilatoren uit met gekleurde hoekjes

Het Oostenrijkse Noctua, bekend van zijn ventilatoren met bruine kleurstelling, heeft zwarte varianten van zijn 120mm- en 140mm-fans uitgebracht. De zwarte versies worden geleverd met verwisselbare anti-vibratiehoekjes in zes kleuren.

Noctua noemt de kleurenversies van zijn ventilatoren chromax.black.swap-edities. Het gaat om varianten van de NF-A15, NF-A14, NF-F12 en de NF-S12A. Dat zijn allemaal bestaande ventilatoren in 140mm- en 120mm-uitvoeringen, volgens het bedrijf gaat het om de populairste producten uit het assortiment. De adviesprijzen liggen tussen 22,90 en 26,90 euro.

De chromax.black.swap-edities zijn volledig zwart uitgevoerd en worden geleverd met rubberen hoekjes in de kleuren rood, wit, blauw, groen, geel en zwart. Dat moet gebruikers in staat stellen om de kleuren van de fans af te stellen op de rest van het systeem. In alle andere opzichten zijn de eigenschappen van de fans gelijk aan de gewone bruine modellen.

Noctua brengt ook een serie van heatsinkcovers uit voor zijn NH-U12S- en NH-D15(S)-koelers. Deze zijn verkrijgbaar in zwart en wit en er zijn verwisselbare in-lays in de kleuren zwart, wit, rood, blauw, groen en geel. Ook komt de fabrikant met verlengkabels en y-kabels voor het aansluiten van ventilators in de dezelfde zes kleurstellingen.

Met de nieuwe producten houdt Noctua voor het eerst rekening met kleurstelling van pc-builds. De Oostenrijkse fabrikant bracht voorheen voornamelijk producten uit met een kenmerkende bruine kleurstelling. Varianten voor de industriële markt waren al in het zwart beschikbaar. Ook was er een redux-lijn van grijze fans. De ventilatoren van het bedrijf staan hoog aangeschreven, maar pc-enthousiastelingen die een eigen systeem bouwen en daarbij ook op de kleurstelling letten, lieten de ventilators mogelijk links liggen door het traditionele gebruik van bruin.