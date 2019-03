Noctua onthult NH-U12A-cpu-koeler met twee 120mm-ventilatoren

Noctua heeft een nieuwe processorkoeler met dubbele 120mm-ventilatoren onthuld. De Oostenrijkse koelermaker belooft met deze nieuwe NH-U12A de prestaties van 140mm-concurrenten te combineren met de inbouwcompatibiliteit van een 120mm-model.

De NH-U12A is volgens de bekendmaking de vijfde generatie koeler in zijn NH-U12-serie en volgt de NH-U12S uit 2013 op. De grootste veranderingen ten opzichte van dat model zijn een extra ventilator, twee extra heatpipes en 37 procent meer finoppervlakte in het koelblok voor warmtedissipatie. De ventilatoren die bij de koeler zijn inbegrepen, zijn beide een NF-A12x25.

Noctua heeft de koeler zo ontworpen dat hij niet over de werkgeheugenslots heen hangt, wat betekent dat er geen restrictie op de maximale hoogte van de heatspreaders zit, met uitzondering van socket LGA2066, waarbij hij wel overhangt. Daarnaast is de koeler 158mm hoog, wat volgens de Oostenrijkers laag genoeg is om in de meeste midrange- en high-end behuizingen te passen. De breedte van 125mm moet hem in de meeste gevallen ook uit de buurt houden van het bovenste pci-e-slot, waar de videokaart vaak in zit.

Noctua maakt nog niet bekend welke tdp de koeler aankan. Daarvoor verwijst de maker gebruikers naar zijn supportpagina voor cpu-compatibiliteit, maar in die database is de NH-U12A op het moment van schrijven nog niet opgenomen. De NH-U12A ondersteunt sockets LGA115x, -2011 en -2066, maar ook AM4, AM3(+), AM2(+), FM1 en FM2(+).

De koeler moet beter presteren dan zijn voorganger, de NH-U12S, maar zijn prijs is ook hoger. De adviesprijs is 99,90 euro, terwijl zijn oudere broer tegenwoordig voor ongeveer de helft daarvan verkrijgbaar is. De koeler is per direct verkrijgbaar bij Noctua zelf; verkooppunten op Amazon, eBay en elders moeten binnenkort volgen.