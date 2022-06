Noctua introduceert volledig zwarte versies van NH-U9S- en NH-D15S-koelers

Noctua heeft volledig zwarte versies van zijn NH-U9S- en NH-D15S-processorkoelers uitgebracht. De cpu-koelers kosten respectievelijk 64,90 en 89,90 euro. Noctua bracht vorig jaar al een aantal zwarte processorkoelers op de markt.

Noctua brengt de koelers uit in zijn chromax.black-serie. De cpu-koelers in die serie hebben volledig zwarte heatfins en heatpipes. Ook de meegeleverde fans en montagebrackets zijn zwart gekleurd. Beide koelers zijn verder identiek aan hun uitvoering met bruin kleurenschema. De Noctua NH-U9S is een relatief compacte singletower-koeler die is voorzien van een enkele 95mm-fan en vijf heatpipes.

De Noctua NH-D15S is een grotere dual-towerkoeler met een hoogte van 165mm, net als de duurdere NH-D15. Noctua levert bij de S-variant echter een enkele fan mee, waar de reguliere NH-D15 standaard van twee fans is voorzien. Van de NH-D15 met twee fans is al een zwarte variant beschikbaar. Het bedrijf toont verder bruine vibration pads, die gebruikt kunnen worden om de zwarte chromax-fans van wat kleuraccenten te voorzien. Noctua bracht eerder al vibration pads met andere kleuren uit.

De Noctua NH-D15S- en NH-U9S chromax.black-koelers. Afbeeldingen via Noctua

Processorkoelers van Noctua hadden voorheen een bruin kleurenschema, hoewel het bedrijf vorig jaar al drie zwarte koelers uitbracht. Er staan nog meer zwarte koelers in de planning; volgens de roadmap van Noctua komt het bedrijf in het eerste kwartaal van 2021 met chromax.black-varianten van de NH-U12A-koeler en de NF12x25-fan. In die periode komt het bedrijf ook met een passieve cpu-koeler. In de tweede helft van 2021 moet de opvolger van de NH-D15 op de markt verschijnen.

De nieuwe koelers en vibration pads zijn vanaf woensdag beschikbaar via Amazon en Noctua’s eigen eBay-winkel. Het bedrijf meldt dat andere winkels ‘binnenkort’ ook voorraad zullen ontvangen.