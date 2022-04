Noctua toont 145mm hoge NH-D12L-luchtkoeler met 120mm-ventilatoren

Noctua heeft de NH-D12L gepresenteerd, een lucht-cpu-koeler die met een of meer 120mm-ventilatoren kan worden uitgerust en 145mm hoog is. Andere 120mm-luchtkoelers van het merk zijn 158mm hoog. Bij de koeler hoort een round-frame-versie van de NF-A12x25-ventilator.

De fabrikant zegt dat het geen verlaagde reguliere 120mm-luchtkoeler betreft, omdat daardoor problemen zouden ontstaan met bijvoorbeeld heatsinks op moederborden. Daarom heeft Noctua een nieuw dual tower-ontwerp gemaakt en een round-frame-versie van de NF-A12x25 ontworpen. Die nieuwe ventilator kan lager tussen de radiatoren worden geplaatst, waardoor de hele koeler minder hoog is dan andere Noctua-120mm-cpu-koelers.

Die lagere koeler komt van pas in bepaalde behuizingen waarin ventilatoren maximaal 150 of 145mm hoog zijn, zoals SFF- Mini-ITX- en bepaalde serverbehuizingen. Noctua claimt dat de koeler beter presteert dan 92mm-luchtkoelers en ook beter dan 120mm-luchtkoelers van Noctua zelf. De NH-D12L koelt volgens Noctua beter dan de NH-U12S 'en komt vaak in de buurt van' Noctua's 120mm-topmodel: de NH-U12A.

Het ontwerp van de luchtkoeler is asymmetrisch, waardoor de koeler niet over de geheugenslots hangt van Intels LGA1700-, 1200- en 155x-, of AMD's AM4- en AM5-moederborden. Daardoor zijn die slots volgens Noctua altijd bereikbaar en beperkt de koeler de consument ook niet om geheugen te gebruiken met hoge heatspreaders of rgb-verlichting.

Noctua's NH-D12L wordt standaard geleverd met een NF-A12x25r PWM-ventilator: de round-frameversie van de NF-A12x25. Die ventilator komt ook los beschikbaar en de koeler is voorzien van een extra paar clipjes. Kopers kunnen daardoor aan de voor- of achterzijde een extra ventilator bevestigen. Noctua merkt wel op dat deze ventilator 'meestal' boven het geheugen of het I/O-paneel zal komen te hangen, 'waardoor de totale hoogte boven de 145mm zal komen'. De twee genoemde producten zijn vanaf vandaag beschikbaar. De NH-D12L kost 90 euro; de NF-A12x25r PWM kost 30 euro.