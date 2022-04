Privacytools.io beschuldigt PrivacyGuides van overnamepoging en stelen donaties

De beheerder van privacytools.io beschuldigt een initiatiefnemer van PrivacyGuides van pogingen om het door hem in gang gezette project over te nemen. Ook zou de beheerder van de concurrerende site donaties gestolen hebben.

De beheerder van privacytools.io, Burung Hantu, beschrijft in een uitgebreid artikel zijn grieven over de vermeende handelwijze van Jonah Aragon. Aragon was eerder nauw betrokken bij privacytools.io, maar was vorig jaar een belangrijke spil in het afsplitsen van een vergelijkbaar project, met de naam PrivacyGuides. Beide sites voorzien in informatie over software, diensten en aanbieders rond privacybescherming.

Volgens Hantu had privacytools.io eerst een zeer vrije licentie waarmee iedereen de website kon kopiëren om een eigen project te starten. Toen Aragon bij privacytools.io aan de slag ging, zou hij die licentie verwijderd hebben zonder toestemming van Hantu, hoewel die toen voor 90 procent van de inhoud verantwoordelijk was. Hantu en Aragon deelden een wallet voor cryptovaluta waar donaties binnenkwamen. Hantu beschuldigt Aragon er nu van bijna vierduizend dollar aan cryptovaluta weggesluisd te hebben 'om een hardwarematige wallet te testen'. Dat geld zou hij nooit teruggestort hebben.

Ook geld dat binnenkwam via het Brave Rewards-programma, zou Aragon gestolen hebben. Daarnaast beklaagt de beheerder zich erover dat hij na de start van PrivacyGuides verwijderd werd van zijn project op GitHub, het OpenCollective-platform en relevante subreddits waar hij beheerder van was. Ook nu zouden leden van PrivacyGuides verwijzingen naar de klachten van Hantu verwijderen van privacygerelateerde subreddits.

Enkele teamleden van PrivacyGuides ontkennen de beschuldigingen. De screenshots van de transactie zouden uit hun context getrokken zijn en Aragon zou bijvoorbeeld de hosting van privacytools.io hebben betaald. Ook wijzen ze erop dat Hantu een tijd lang niet bereikbaar was bij privacytools.io en dat dit een van de redenen voor het afsplitsen van een eigen project was. Dat Hantu zijn beheerdersrechten op Reddit verloor, zou ook komen omdat hij al een jaar niet ingelogd was geweest.

PrivacyGuides is een fork van privacytools.io en de twee gingen vorig jaar met ruzie uit elkaar. De teamleden die zich afsplitsten verklaarden dat Hantu vaak onbereikbaar was, maar nog wel het domein beheerde, met risico's voor het voortbestaan tot gevolg. Verzoeken dit beheer over te dragen, zou hij genegeerd hebben. Na de afsplitsing zette Hantu privacytools.io zelf weer voort.