SWOV: 71,5 procent van weggebruikers zegt telefoon te gebruiken in verkeer

Uit verkeersveiligheidsonderzoek van SWOV blijkt dat 71,5 procent van alle weggebruikers 'weleens' zijn of haar telefoon gebruikt in het verkeer. Dit is bijna drie procentpunt meer dan twee jaar eerder, toen het onderzoek voor het laatst werd uitgevoerd.

Voor het Interpolis Barometer 2021-onderzoek is 3730 volwassenen en 324 jongeren gevraagd hoe zij hun mobiele telefoon in het verkeer gebruiken. Onder voetgangers was volgens SWOV geen 'significante' toename te zien, maar onder fietsers en automobilisten wel. Bij fietsers steeg het telefoongebruik in twee jaar tijd met ruim 3 procentpunt tot 59,3 procent. Van de automobilisten geeft 70 procent aan de telefoon te gebruiken, ruim 4 procentpunt meer dan eerder.

Jongeren gebruiken volgens het onderzoek het vaakst hun telefoon in het verkeer: 85,3 procent van de jongeren zegt weleens de smartphone te gebruiken. Ook dit is niet veel meer dan twee jaar eerder. Naar mate volwassenen ouder worden, neemt het telefoongebruik volgens het onderzoek af. Uit het onderzoek valt volgens SWOV ook op dat als ouders hun smartphone achter het stuur of op de fiets gebruiken, hun kinderen dit ook meer gaan doen.

Volwassen automobilisten gebruiken de telefoon meestal om handsfree te bellen, de navigatie in te stellen of muziek op te zetten. Het spelen van games wordt door 9,5 procent van de respondenten gedaan. Dit is ruim drie keer zoveel als vier jaar geleden. Volwassen fietsers zeggen de telefoon vooral te gebruiken om navigatie in te stellen, foto's en video's te maken, en om handsfree te bellen.

De verkeersveiligheidsorganisatie noemt het opvallend dat het handsfree bellen bij deze Barometer sterker is toegenomen dan bij het vorige onderzoek het geval was. Een mogelijke verklaring is volgens SWOV het gebruik van vergaderapps in het verkeer.

Verzekeraar Interpolis, opdrachtgever van de Barometer, waarschuwt tegenover het FD voor het gebruik van vergaderapps in het verkeer. "Op de weg vergaderen is gewoon onaanvaardbaar", zegt Interpolis-directievoorzitter Chantal Vergouw. Zij roept werkgevers daarom op duidelijke afspraken te maken over het deelnemen aan vergaderingen in het verkeer. Eerder onderzoek van Interpolis zou aantonen dat 16,8 procent van de midden- en kleinbedrijven aangeeft dat werknemers 'geregeld' in de auto of op de fiets inloggen bij vergaderingen.

Vlnr: het percentage volwassenen dat zegt weleens een bepaalde handeling uit te voeren in het verkeer, het percentage jongeren dat aangeeft weleens een bepaalde handeling uit te voeren in het verkeer en het percentage weggebruikers dat zegt de smartphone weleens in het verkeer te gebruiken