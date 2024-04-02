Onderzoek: 73,7 procent van automobilisten gebruikt telefoon in het verkeer

73,7 procent van alle volwassen automobilisten in Nederland gebruikt zijn of haar telefoon in het verkeer. Dat is een stijging van meer dan drie procentpunt tegenover twee jaar geleden, toen het onderzoek voor het laatst werd uitgevoerd.

Bijna driekwart van de volwassen weggebruikers zegt 'wel eens' de telefoon te gebruiken terwijl ze deelnemen aan het verkeer, zo is af te leiden uit het rapport van SWOV. Naast de 73,7 procent automobilisten, geldt dat ook voor 64,3 procent van de fietsers en 86,6 procent van de voetgangers. Daarmee is het aantal telefoongebruikers in het verkeer in alle deelgroepen gestegen. Twee jaar geleden gaf 70,0 procent van de automobilisten, 59,3 procent van de fietsers en 85,0 procent van de voetgangers aan dat te doen.

Bijna 20 procent van de automobilisten zegt de smartphone tijdens elke rit of bijna elke rit te gebruiken. Bij fietsers is dat 16,4 procent. Voetgangers pakken de telefoon er nog vaker bij; ongeveer een kwart van de voetgangers doet dat bij elke of bijna elke wandeling. Ongeveer 45 procent van de respondenten zei in de auto nooit of bijna nooit de telefoon te gebruiken. Bij fietsers is dat 57 procent.

Als gekeken wordt naar specifieke handelingen, dan blijkt dat de meeste automobilisten hun telefoon gebruiken om handsfree te bellen. Ongeveer 59 procent van de respondenten die wel eens op de telefoon zit tijdens het rijden, zegt dat te doen. Iets meer dan de helft stelt de navigatie in tijdens het rijden, terwijl iets minder dan de helft berichten leest. Het gebruik van de telefoon in de auto geldt als onveilig, maar alleen het vasthouden van de telefoon is echt verboden.

Verder is een aantal specifieke categorieën sterk gestegen. Steeds meer mensen bedienen bijvoorbeeld muziek in de auto. Verder blijkt uit het onderzoek dat 13 procent van de volwassen verkeersgebruikers weleens games speelt, een stijging van 3,5 procentpunt tegenover 2021. 11,4 procent van de automobilisten en 13 procent van de fietsers gaf dit aan.

Dit jaar onderzocht SWOV voor het eerst ook hoe vaak mensen vergaderen in het verkeer. Ongeveer 14 procent van de mensen die wel eens achter het stuur op de telefoon zit, doet dat voor online vergaderingen. Meestal gaat het om een-op-eenvergaderingen. Voetgangers maken het vaakst foto's of lezen berichten; ongeveer 72 procent doet beide. Op de fiets gaat het vooral om navigatie instellen of berichten lezen en versturen.

De cijfers zijn afkomstig uit onderzoek van het Wetenschappelijk Instituut voor Verkeersveiligheidsonderzoek, dat om de twee jaar bij Nederlanders polst naar hun telefoongebruik in het verkeer. Voor het onderzoek heeft SWOV 3.742 volwassenen en 320 jongeren tussen de 12 en 17 jaar ondervraagd over hun telefoongebruik in 2023. Alle deelnemers zijn panelleden van onderzoeksbureau Motivaction.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 02-04-2024 14:42
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02-04-2024 • 14:42

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Submitter: segil

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Reacties (125)

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ApexAlpha 2 april 2024 14:47
Als gekeken wordt naar specifieke handelingen, dan blijkt dat de meeste automobilisten hun telefoon gebruiken om handsfree te bellen. Ongeveer 59 procent van de respondenten die wel eens op de telefoon zit tijdens het rijden, zegt dat te doen. Iets meer dan de helft stelt de navigatie in tijdens het rijden, terwijl iets minder dan de helft berichten leest berichten. Het gebruik van de telefoon in de auto geldt als onveilig, maar alleen het vasthouden van de telefoon is echt verboden.
Handsfree bellen en Google Maps in hetzelfde rijtje noemen als appen achter het stuur maakt de hele statistiek nogal nutteloos denk ik.

[Reactie gewijzigd door ApexAlpha op 22 juli 2024 16:34]

Geerbeer94 @ApexAlpha3 april 2024 11:18
Het is een interessant rapport, er worden verschillende vragen gesteld. En je kan er wel degelijk conclusies uit trekken. Het telefoon gebruik stijgt naarmate er meer gereden word. Het enige wat een beetje tegenstrijdig overkomt in hetzelfde rapport is het percentage dat het telefoongebruik wil verminderen, en dan specifiek het hoge percentage dat beweert de telefoon niet te gebruiken in de n.v.t.
Jaarkilometrage
Percentage automobilisten dat
weleens de telefoon gebruikt
0 t/m 5.000 61,6%
5.001 t/m 10.000 71,8%
10.001 t/m 15.000 81,0%
15.001 t/m 20.000 87,0%
Meer dan 20.000 95,8%

En:
Persoonskenmerken > 20.000 km/jaar %
Geslacht Man 72,5%
Vrouw 27,5%
Opleidingsniveau Hoog 40,2%
Middelbaar 48,9%
Laag 10,9%
Inkomen Bovenmodaal 50,5%
Modaal 9,9%
Benedenmodaal 5,5%
Onbekend 34,1

Intentie om
telefoongebruik in het verkeer
te verminderen uitgesplitst
naar verkeersrol. (Ik heb de voetgangers, fietsers en de jongeren weggelaten)
Automobilist (ja 14,7%) (Misschien 7,9%) (Nee 17,3%) (Niet van toepassing, ik
gebruik mijn telefoon niet 60,2%)
The Zep Man @ApexAlpha2 april 2024 15:00
Klopt. De ernst ligt een beetje door elkaar heen. Het lijstje van wat ik zo snel lees van het gebruik van een smartphone (van minst erg naar meest erg, subjectieve sortering):

• Navigeren (instellen voordat de rit start)
• Handsfree bellen
• Navigeren (instellen tijdens het rijden)
• Bellen aan het oor (het enige dat expliciet verboden is, bij andere punten enkel als de telefoon in de hand wordt gehouden)
• Berichten lezen / versturen
• Spellen spelen (WTF?)

Er zit een wereld van verschil tussen het bovenste punt en het onderste.

Verder is er natuurlijk nog een onderscheid te maken in mensen die het toestel onderweg enkel gebruiken bij (langdurige) stilstand, zoals in een zware file. Ook is volgens mij wel eens een oordeel gedaan over dat gebruik van de smartphone bij (langdurig) stilstaan geen probleem is.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 16:34]

hfolkers @The Zep Man2 april 2024 15:05
Uh, niet alleen hand held bellen is expliciet verboden hoor, uberhaupt het in je hand houden van de telefoon is verboden.
chrisboers @hfolkers2 april 2024 15:12
Dat is dus het interessante. Een spelletje candycrush spelen is theoretisch niet verboden als het toestel in de houder zit. Tenminste, niet wat de wet tegen het gebruik van mobieltjes betreft. Gelukkig zijn er nog andere wetten rond roekeloos rijden ed. Ik ben geen jurist, dus weet niet welke wetteksten precies, maar ze zijn er wel.
tw_gotcha @chrisboers2 april 2024 16:12
je mag ook geen berichten lezen en scrijven toch, dan zou je gamen kunnen scharen onder berichten lezen
chrisboers @tw_gotcha2 april 2024 19:57
Je mag je mobiel niet in je hand hebben. De regelgeving zegt niets over wat je doet. (behoudens de eerder genoemde gevaarlijk rijden).
The Zep Man @chrisboers2 april 2024 15:20
Gelukkig zijn er nog andere wetten rond roekeloos gevaarlijk rijden ed. Ik ben geen jurist, dus weet niet welke wetteksten precies, maar ze zijn er wel.
Wegenverkeerswet, artikel 5:
Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.
Ook wel een kapstokartikel genoemd. De politie handhaaft (ook) gebaseerd op deze wet.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 16:34]

The Zep Man @hfolkers2 april 2024 15:08
Daarom schrijf ik:

"(het enige dat expliciet verboden is, bij andere punten enkel als de telefoon in de hand wordt gehouden)"

Verder is er op het in de hand houden een uitzondering. Het in de hand houden tijdens (langdurige) stilstand mag wel. Dan nog steeds zou ik gewoon investeren in een fatsoenlijke houder (hoog op het dashboard, onder het zicht) als je ooit het (veilig!) gebruik van de smartphone wilt combineren met autorijden.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 16:34]

kaas-schaaf @The Zep Man2 april 2024 17:23
hoog op het dashboard
Dat is nu juist niet de bedoeling. Want dat leidt af (in je ooghoeken iets zien knipperen en om aandacht vragen). Wellicht beter dan de snijplanken die mensen in telefoonhouders in het zicht plaatsen waar hele schoolklassen achter kunnen verdwijnen maar dat is niet het punt.

Leg het ding gewoon weg, je hebt het niet nodig en anders moet je gewoon parkeren.
The Zep Man @kaas-schaaf2 april 2024 17:59
Dat is nu juist niet de bedoeling. Want dat leidt af (in je ooghoeken iets zien knipperen en om aandacht vragen).
Dat ligt eraan waar je je mobiel voor gebruikt. Enkel navigatie (berichten op stil) is prima.
Leg het ding gewoon weg, je hebt het niet nodig en anders moet je gewoon parkeren.
Grappig dat je het noemt, want soms heb je "het ding" nodig om een parkeerplek te vinden (en te betalen, maar dat kan wanneer je stilstaat).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 16:34]

DvanRaai89 @The Zep Man2 april 2024 18:12
Klopt. De ernst ligt een beetje door elkaar heen. Het lijstje van wat ik zo snel lees van het gebruik van een smartphone (van minst erg naar meest erg, subjectieve sortering):

• Navigeren (instellen voordat de rit start)
• Handsbree bellen
• Navigeren (instellen tijdens het rijden)
• Bellen aan het oor (het enige dat expliciet verboden is, bij andere punten enkel als de telefoon in de hand wordt gehouden)
• Berichten lezen / versturen
• Spellen spelen (WTF?)

Er zit een wereld van verschil tussen het bovenste punt en het onderste.

Verder is er natuurlijk nog een onderscheid te maken in mensen die het toestel onderweg enkel gebruiken bij (langdurige) stilstand, zoals in een zware file. Ook is volgens mij wel eens een oordeel gedaan over dat gebruik van de smartphone bij (langdurig) stilstaan geen probleem is.
Wat dacht je van YouTube-videos kijken terwijl je een auto bestuurd (ja echt 8)7, ik lach er nu wel om, maar kan gewoon njet geloven dat mensen dit echt doen):
* Rex :
[...] Autorijden? YouTube! Uit eten? TikTok!

Onderzoek: 73,7 procent van automobilisten gebruikt telefoon in het verkeer
Rex: hold my beer steeringwheel
(Ja in het engels ja, 1 april was gisteren)
Nox @DvanRaai893 april 2024 08:58
Als je naar de audio wilt luisteren en verder de afleiding goed kan negeren is het prima.

Het gaat of staat met zelfdiscipline, kan je de primaire focus bij het verkeer houden. Anders kunnen we alles wel verbieden.
DvanRaai89 @Nox3 april 2024 09:36
Deze persoon heeft niet eens de discipline om geen TikTok te kijken tijdens een etentje.
Nox @DvanRaai893 april 2024 11:23
Tja, ik zou dan gewoon weg lopen. Als ik met familie uit eten ben zit die telefoon toch echt wel 99% van de tijd in de zak. Alleen als ik hem nodig heb tijdens een gesprek en iets ter tafel komt om wat op te zoeken ofzo, dan kan ik nog wel eens na dat opzoeken whatsapp openen ofzo :+

Ik heb regelmatig een voetbalwedstrijdje op gehad of een F1 race (denk dan aan een stuk of 5 keer per jaar). Telefoon zit in de houder, ik luister naar het commentaar en af en toe hoor je een replay aankomen en kijk je 2 tellen ernaar. Ik rijd heel veel snelweg en als het superrustig is op zondagmiddag en je goed anticipeert kan je echt wel een tel ergens anders kijken. Anders moeten we ook maar stoppen met spiegels plaatsen, navigatie verbieden en de gehele bediening voice activated maken. De auto kan ik zelfs gewoon 10 tellen oid zelf laten rijden voor 'ie begint te piepen.

Rijd je in een auto zonder driver aids zou het wat anders zijn, in mijn oude cabriootje die zelfs geen abs had, had ik wat anders te doen (genieten!)
SkyStreaker @The Zep Man3 april 2024 04:51
Op mijn pioneer kan ik via Android Auto op het scherm in de parkeerstand/stilstand spelletjes spelen. Voor in de file? Geen idee, maar goed, de auto staat wel als zodanig in rijstand. Wellicht dat het zo meetelt?
BeosBeing @The Zep Man10 april 2024 12:22
... Het lijstje van wat ik zo snel lees van het gebruik van een smartphone (van minst erg naar meest erg, subjectieve sortering):
• Navigeren (instellen voordat de rit start)
• Handsfree bellen
• Navigeren (instellen tijdens het rijden)
• Bellen aan het oor (het enige dat expliciet verboden is, bij andere punten enkel als de telefoon in de hand wordt gehouden)
• Berichten lezen / versturen
• Spellen spelen (WTF?)
Ja, het gekke is dat wettelijk gezien dat spellen spelen mag als die telefoon maar in de houder zit, maar als je telefoon in je broekzak irriteert (ergens tegen drukt) dan mag je die dus niet er uit halen en wegleggen. (@hfolkers )

En ja @chrisboers schrijft dan wel dat er nog andere wetten zijn rond roekeloos rijden (Artikel 5) maar dat vereist een aanhouding door een agent en voorkomen bij de rechter alsvorens de straf opgelegd wordt. Vooral dat laatste kost de staat geld en dat willen ze dus niet. Vandaar dat er door agenten en OM - naar mijn mening - misbruik gemaakt wordt van die regel van vasthouden (en een lagere rechter ging daar ook nog in mee) als ze iemand die tijdens het rijden een telefoon bediende terwijl die in een houder zat. Dat vasthouden geld namelijk als een Muldervergrijp dat administratief afgehandeld kan worden, wat de staat dus geld oplevert.

Verder maken alle voorgaande onderzoeken geen onderscheid naar het soort telefoongesprek dat (handsfree) gevoerd, wordt. Het maakt nogal wat uit of je een telefoontje aanneemt om te zeggen dat je onderweg bent - of een telefoontje pleegt om te zeggen dat je vast staat in de file danwel of je een telefonisch vergadert (zoals het artikel zegt 14% doet) of al bellend een offerte doorrekent om die aan de klant door te geven danwel van een leverancier te accepteren.

De oude Belgische wetgeving is op dit punt specifieker. Daar ging het specifiek over bedienen van het toestel, maar inmiddels (sinds 2022) zit vasthouden daar ook in de verboden, en - ook als de telefoon draadloos is verbonden met een handsfree-kit - mag hij dus niet in de middenconsole liggen, maar moet deze aan het voertuig bevestigd zijn.

Een belangrijk verschil is dat je in België het toestel niet mag bedienen als je in de file of voor een stoplicht stilstaat terwijl dat in Nederland wel mag. Sinds 1 januari dit jaar wordt ook onmiddelijk het rijbewijs ingevorderd voor 15 dagen (tenzij je stil stond bij een stoplicht of je een bromfiets klasse A bestuurt)

Frankrijk gaat nog een stapje verder, daar mag je ook geen oortje gebruiken (bedraad of bluetooth), enkel een in de auto (of bij motorrijders in de helm) ingebouwd apparaat mag je gebruiken. Verder
mag je niet eten, drinken of roken tijdens het rijden, niets uit het dashboardkastje pakken, en er mag zelfs geen apparaat met beeldscherm binnen je gezichtsveld vallen. Als je bijrijder de navigatie doet met een telefoon, mag je dus het scherm van die telefoon niet kunnen zien. Navigatieapparatuur is wel toegestaan, uiteraard mits die in een handsfreekit is bevestigd.
Janbraam @ApexAlpha2 april 2024 23:41
Handsfree bellen en Google Maps in hetzelfde rijtje noemen als appen achter het stuur maakt de hele statistiek nogal nutteloos denk ik.
Persoonlijk denk ik dat verkeerseducatie flink achteruit is gegaan de afgelopen ... jaar. Vroeger bestond er nog Blik op de weg, waarin de situatie op een rustige manier in beeld werd gebracht en zonder spektakel en al die poeha van tegenwoordig.

Het effect van smartphone gebruik is volgens mij het volgende:
- doordat je je concentratie moet verdelen, maak je slechtere keuzes.
Waaronder in de communicatie; een goed voorbeeld is een video waarin iemand die uit Syrië kwam, uit het asiel genoemd werd en vervolgens zegt (IMO terecht) degene uit Syrië dat 'ie geen hond/kat/#vulmaarinwatvoordier is.

Met het smartphonegebruik zie je dat mensen hele gekke keuzes maken, waaronder inhalen en weer op de rem trappen (omdat het snelheidsverschil toch niet zo heel groot was tussen hem/haar en de ingehaalde.

Onnodig links rijden, ook zoiets. Mijn persoonlijke inschatting is dat de vaardigheid om van rijbaan te wisselen en dus op tijd en hoe vaak je de spiegels /nek draaien gebruikt ernstig tekort schiet.

De emoties lopen nogal op in het verkeer, wat het verkeer als geheel geen goed doet. Wat ik vaak zie is iemand die snel/hard rijdt, vaak weer minder alert is bij verkeerslichten (minder snel reageren, vervolgens flink op het gas trappen, flink bijremmen, verkeerde rijbaan gekozen).
En in het kader van vrachtwagens: elkaar weinig ruimte geven in het verkeer om nog van rijbaan te kunnen wisselen (vooral bij in-/uitvoegstroken, op rotondes nog wat snelheid maken.

Als je regelmatig naar dashcamfilmpjes kijkt, zie je pas écht hoe veel rare keuzes mensen maken in het verkeer. En dan is er een video nodig om uit te leggen wat er allemaal niet goed is, terwijl al die poespas minder noodzakelijk was om een situatie duidelijk te maken. Terwijl de verkeersregels niet noodzakelijkerwijs heel veel ingewikkelder zijn geworden, hebben méér mensen last van FOMO, paniek.
Aldy @ApexAlpha3 april 2024 15:43
Deze keer is het echt nodig om het artikel te lezen en niet alleen op de kop af te gaan. Helemaal nutteloos is dit onderzoek niet, alhoewel ik met een kritische blik naar het percentage voetgangers kijk. Iemand die met zijn/haar kind aan het wandelen is en een foto van een kind maakt, wordt onder dit kopje vermeld. Dit percentage is volkomen nutteloos, daar heb je volkomen gelijk in.
Waarvoor sommige mensen de telefoon gebruiken in de auto, gebruik ik mijn infotainment. Dat is geen telefoon, dus valt dit buiten het onderzoek.
Daarnaast twijfel ik aan het gebruik van de telefoon op de fiets. Daarvoor zie ik teveel fietsers de telefoon gebruiken in de stad. Navigatie?
Handsfree vergaderen, handsfree spelletjes spelen? Hard aanpakken. Artikel 5 gevalletjes.
BaasG 2 april 2024 14:46
73,7 procent van automobilisten gebruikt telefoon in verkeer.
Ongeveer 45 procent van de respondenten zei in de auto nooit de telefoon te gebruiken.
Leg dat eens uit.
HollovVpo1nt @BaasG2 april 2024 14:50
Dat is vrij eenvoudig uit te leggen. Er zijn meerdere respondenten dan alleen automobilisten. 73,7% is een aandeel van automobilisten die een telefoon wél gebruikt en 45% is een aandeel van totaal aantal respondenten, waaronder automobilisten die een telefoon níet gebruikt.

Om het lezen makkelijker te maken zou ik zelf geschreven hebben:
73,7 procent van automobilisten gebruikt telefoon in verkeer. Dat correspondeert met 55 procent van de respondenten.

Ik moet mijzelf al typend corrigeren dat ze het wel lastig maken door de manier waarop het opgeschreven is.

[Reactie gewijzigd door HollovVpo1nt op 22 juli 2024 16:34]

JbJoost86 @HollovVpo1nt2 april 2024 15:16
zou dat dan geen 55 procent van de respondenten moeten zijn?
HollovVpo1nt @JbJoost862 april 2024 15:20
You were saying ? :P
(Oopsie)
Opxah @HollovVpo1nt2 april 2024 16:10
Ik denk dat je gelijk hebt.

Als je het heel sec bekijkt zou je ook nog kunnen zeggen dat een automobilist op andere momenten ook een andere verkeersdeelnemer kan zijn (voetganger, fietser, etc.). Dus als een automobilist zegt dat die (soms) een telefoon gebruikt in het verkeer weet je alsnog niet of dit in de auto is of met een ander vervoerstype.
Aldy @Opxah3 april 2024 15:51
Als de vraagstellingen er zo hebben uitgezien, dan hebben deze cijfers totaal geen zin en de kop boven het artikel nog minder. Hier val ik @arnoudwokke niet op aan, want destilleer maar eens een goede kop uit deze brei aan verwarring wekkende cijfers.
Schway @HollovVpo1nt2 april 2024 16:36
Als ik respondent was en iemand vroeg mij: Gebruik jij de mobiel in de auto, dan zou ik nee zeggen, want ik ben fietser.
DiaZ_1986 @BaasG2 april 2024 14:49
Even een wilde gok:

Als iemand geparkeerd staat zijn dat geen deelnemers van het verkeer (dacht ik?), dus als je geparkeerd staat om muziek te veranderen of je telefoon op te nemen gebruik je de telefoon niet in het verkeer, maar wel in de auto?
Timmiejj @DiaZ_19862 april 2024 15:03
Volgens het Europess hof wel, WA verzekerings technisch in ieder geval:

Het Europees Hof stelt vast dat er sprake is van “deelnemen aan het verkeer” indien het gebruik van de auto overeenstemt met de functie van het vervoermiddel. Het is normaal dat een vervoermiddel tussen twee verplaatsingen, soms langere tijd, blijft stilstaan. De bescherming die de wet aan slachtoffers beoogt te bieden is daarbij niet beperkt tot gebruik van deze voertuigen op bepaalde terreinen of bepaalde wegen.

De conclusie is dan ook dat juridisch bezien, een geparkeerde auto “deelneemt aan het verkeer”. De eigenaar van de door de auto veroorzaakte brand kan de WA- verzekeraar van deze auto rechtstreeks aanspreken om de schade te vergoeden.
divvid @Timmiejj2 april 2024 15:54
ik neem aan dat je dit stukje ergens vandaan hebt waar een geparkeerde auto in de fik is gevlogen.
iemand die in de auto op een parkeerplaats staat met zijn telefoon is iets heel anders.
Timmiejj @divvid2 april 2024 16:24
Ja klopt, kwam van een of andere random 'finance alert' website, gaat over deze zaak:

https://curia.europa.eu/j...first&part=1&cid=12602262
Exitium @DiaZ_19862 april 2024 15:51
Even een wilde gok:

Als iemand geparkeerd staat zijn dat geen deelnemers van het verkeer (dacht ik?), dus als je geparkeerd staat om muziek te veranderen of je telefoon op te nemen gebruik je de telefoon niet in het verkeer, maar wel in de auto?
Dan zou het nog niet kloppen. Als je 'in het verkeer' zo opvat heb je 73,7% die dus rijdt tijdens telefoongebruik en daar bovenop mogelijk nog een percentage wat de telefoon enkel gebruikt als de auto stilstaat. Volgens de onderste regel kan het percentage telefoongebruikers tijdens het rijden + het percentage telefoongebruikers tijdens stilstaan echter op maximaal 55% uitkomen.
JairSterre @BaasG2 april 2024 15:15
Dit is waarschijnlijk omdat het onderzoek 2 bronnen gebruikt; een statistiek opgemaakt uit betrapte automobilisten en een statistiek die opgemaakt is uit respondenten met een vragenlijst. Slechts een idee hoor.

Het verschil kan heel simpel worden verklaard; mensen realizeren zich niet dat de enquete geen invloed op hun heeft, en dan gaan ze liegen :)
TheekAzzaBreek @JairSterre2 april 2024 22:42
Het onderzoek is uitsluitend gebaseerd op een vragenlijst, ook wat overtredingen betreft.

Daar zitten dus allerlei kleuringen - dus onnauwkeurigheden - in, dat ze percentages met decimalen durven te presenteren is gewoon genant.

Zo old school. Ik snap dat het zin heeft een langjarig onderzoek voort te zetten, maar Google en Apple samen weten dit gewoon, en dan over de hele populatie. Koop die data gewoon.
DvanRaai89 @BaasG2 april 2024 15:33
Leg dat eens uit.
In het artikel staat:
Ongeveer 45 procent van de respondenten zei in de auto nooit of bijna nooit de telefoon te gebruiken.
Als je 'm bijna noot gebruikt, gebruikt je 'm dus wel eens.
vezz @BaasG2 april 2024 16:57
Ik heb even het rapport erop nagelezen.

Het gaat wel degelijk over automobilisten en niet over alle respondenten.

26,3 % gebruikt z’n telefoon nooit in de wagen
19,5 % gebruikt z’n telefoon bijna nooit in de wagen.

Dus op basis van deze cijfers:
100 - 26,3 = 73,7% gebruikt z’n telefoon in de wagen.


26,3 + 19,5 = 45,8 of 45% gebruikt de telefoon nooit of bijna nooit.
Aardedraadje @BaasG2 april 2024 14:47
Niet alle respondenten zijn automobilisten. Ook fietsgangers en voetgangers.

[Reactie gewijzigd door Aardedraadje op 22 juli 2024 16:34]

Heroic_Nonsense @Aardedraadje2 april 2024 14:49
Maar als een fietser of voerganger een auto bestuurt, is hij op dat moment automobilist.
Aardedraadje @Heroic_Nonsense2 april 2024 14:50
Uh juist, het is een vreemde zin. Ik ga er van uit dat het deel "in de auto" niet klopt.
RocketKoen @Heroic_Nonsense2 april 2024 16:09
Maar als jij iemand die alleen een fiets heeft, vraagt of hij tijdens het autorijden zijn telefoon gebruikt, is het antwoord nee.
Heroic_Nonsense @RocketKoen2 april 2024 17:20
Dan is de vraagstelling onjuist.

Gebruikt u wel eens een telefoon tijdens het autorijden?
- Ja
- Nee
- Ik rijd geen auto
Kriekel @Aardedraadje2 april 2024 14:52
De vraag is terecht want de 73,7% gaat ook volgens het artikel over automobilisten, evenals de 45% en dat is samen toch echt meer dan 100%
Patriot @Kriekel2 april 2024 16:13
De vraag is terecht want de 73,7% gaat ook volgens het artikel over automobilisten, evenals de 45% en dat is samen toch echt meer dan 100%
Die twee percentages kun je niet zomaar bij elkaar optellen omdat het niet over dezelfde groep gaat. Het ene gaat over de automobilisten en het ander gaat over alle respondenten.
Kriekel @Patriot2 april 2024 16:16
Het artikel is aangepast sinds mijn reactie, maar de originele schrijfwijze ging in beide gevallen echt alleen over automobilisten.
Patriot @Kriekel2 april 2024 16:20
Het artikel is aangepast sinds mijn reactie, maar de originele schrijfwijze ging in beide gevallen echt alleen over automobilisten.
Het volgt niet op de citaten die in het citaat van BaasG staan, en dat is toch echt niet aangepast door de auteur van het artikel :z. De vraag is op basis daarvan niet terecht.

[Reactie gewijzigd door Patriot op 22 juli 2024 16:34]

Heroic_Nonsense @Patriot2 april 2024 17:23
In het citaat van @BaasG staat nog steeds een tegenstrijdigheid:
Niet alle respondenten zijn automobilisten. Ook fietsgangers en voetgangers.
Ongeveer 45 procent van de respondenten zei in de auto nooit de telefoon te gebruiken.
(dikgedrukt deel door mij)

Respondenten in de auto... zijn automobilisten. Of ze dat nu een dag in het jaar zijn of iedere dag.
DvanRaai89 @Aardedraadje2 april 2024 15:25
Niet alle respondenten zijn automobilisten. Ook fietsgangers en voetgangers.
Ongeveer 45 procent van de respondenten zei in de auto nooit de telefoon te gebruiken.
In de auto fietsen? Dat is een vreemde.
Ik de auto lopen heb ik ook nog nooit gedaan (m.u.v. een bus, maar dat is geen auto).
Patriot @DvanRaai892 april 2024 16:18
In de auto fietsen? Dat is een vreemde.
Ik de auto lopen heb ik ook nog nooit gedaan (m.u.v. een bus, maar dat is geen auto).
Vreemd, inderdaad. Het volgt gelukkig totaal niet uit je citaten. Iemand die automobilist is kan in die context immers ook geen telefoon gebruiken, dat is per definitie onmogelijk.
DvanRaai89 @Patriot2 april 2024 16:35
[...]


Vreemd, inderdaad. Het volgt gelukkig totaal niet uit je citaten. Iemand die automobilist is kan in die context immers ook geen telefoon gebruiken, dat is per definitie onmogelijk.
45% van de responten gebruikt nooit telefoon in de auto, dan doet het er toch niet toe of anderen, die volgens @Aardedraadje voetganger of fietser zijn, in de auto hun telefoon gebruiken?
Tuurlijk gebruiken fietsers en voetgangers hun telefoon niet in de auto...
Patriot @DvanRaai892 april 2024 16:46
45% van de responten gebruikt nooit telefoon in de auto, dan doet het er toch niet toe of anderen, die volgens @Aardedraadje voetganger of fietser zijn, in de auto hun telefoon gebruiken?
Het zijn geen "anderen", ze zijn ook gewoon respondenten. Als je iets wil zeggen over telefoongebruik van de hele groep dan moet je ze wel allemaal meenemen. Het is een suffe statistiek, maar ze dan ineens weglaten zou juist foutief zijn.
Tuurlijk gebruiken fietsers en voetgangers hun telefoon niet in de auto...
Ja, het is vanzelfsprekend en suf maar dat betekent niet dat het impliciet het tegenovergestelde betekent ;)
NotWise @DvanRaai892 april 2024 17:39
Nog nooit van een trapauto gehoord? Loopauto's bestaan trouwens ook. :)
Dus technisch gezien kan het. :)
Andros @BaasG2 april 2024 14:53
Mensen liegen ook wel eens he ;) . En zoals sommigen aangeven, niet iedereen is automobilist, sommigen komen toe met fiets/OV oid.
Jack77 @BaasG2 april 2024 16:00
Een deel respondenten is geen automobiltist.
tw_gotcha @BaasG2 april 2024 16:10
ik gebruik de telefoon voor tomtom, verder eigenlijk niet, soms handsgree bellen maar ik vergeet altijd Bluetooth aan te zetten. Ligt een beetje aan de soort vraag?
Coolstart @BaasG2 april 2024 16:58
Dat is toch logisch? Het gebruik van telefoon is niet verboden. De meeste mensen gebruiken de telefoon handsfree in een houdertje tegen het raam en het fungeert als GPS.
MMaster23 2 april 2024 14:47
Tjah wat is gebruiken nog in deze context? Mijn auto maakt automatisch Android Auto verbinding en zo kies ik even een playlist voor het rijden en stel ik nog een navigatie doel in. Dat tellen ze dus ook als gebruik hoewel ik perfect volgens de handsfree regels doe.

De metric "smartphone gebruik in verkeer" vind ik persoonlijk echt zinloos.De enige metric die ik echt boeiend vind is niet-handsfree gebruik. Immers, iemand die door een mapjes CDs zit te bladeren om juiste nummertje te vinden is waarschijnlijk meer afgeleid dan wanneer ik roep "Hey Google, speel Vengaboys op Spotify".
Finraziel @MMaster232 april 2024 14:55
Inderdaad... Ik gebruik een knopje op mijn stuur om naar de volgende track te gaan van de muziek die via Apple carplay afspeelt, geldt dat als de telefoon bedienen? Dan snap ik die statistiek wel.
Christoxz @MMaster232 april 2024 14:52
Immers, iemand die door een mapjes CDs zit te bladeren om juiste nummertje te vinden is waarschijnlijk meer afgeleid dan wanneer ik roep "Hey Google, speel Vengaboys op Spotify".
En zelfs dat is niet verboden, zolang het toestel in een telefoonhouder zit.
MMaster23 @Christoxz2 april 2024 14:53
Mijn telefoon ligt op de inductielader, scherm niet zichtbaar. Ik doe alles handsfree met knoppen op mijn stuur.
Christoxz @MMaster232 april 2024 15:33
Oh oops, ik las iets in de trend over muziek uitkiezen op je telefoon, maar je zei iets totaal anders |:(
joeri1 @MMaster232 april 2024 14:55
Dit dus, telefoon zit altijd in de houder en de focus 'autorijden' gaat automatisch aan. Flitsmeister staat dan op het hoofdscherm voor meldingen en het doorgeven daarvan. Ik 'gebruik' dus mijn telefoon tijdens het rijden net zoals ik de climate control gebruik, die laatste is gevaarlijker want onderaan console.
Gonzalez @MMaster232 april 2024 15:43
Vengaboys zou overal verboden moeten worden, niet alleen in de auto. :+ 🤣
Grapje he.
mjl 2 april 2024 14:48
Gewoon op stil zetten en niet gebruiken om mee te communiceren.

Ik gebruik de telefoon alleen als navigatie device (de ingebouwde navigatie is van 2017 en belachelijk duur om te upgraden), appen en bellen doe ik niet meer in de auto (als bestuurder dan:) ) leid te veel af.
n00bs 2 april 2024 14:50
Indien telefoon niet in een houder, ander gebruik dan navigatie/muziek/handsfree bellen, gebruik tijdens het rijden (bij rood stoplicht mag het), dan gewoon rijbewijs direct in beslag nemen. Laat mensen maar opnieuw hun rijbewijs halen; Ik zie het echt dagelijks (bijna) fout gaat en dat heeft niet altijd een goede afloop (voor een ander).
IStealYourGun @n00bs2 april 2024 15:32
In België is het niet toegelaten je gsm te gebruiken bij een rood licht. En eigenlijk is dat maar goed ook. Ik rij regelmatig langs een file met de fiets en die is gewoon een stuk langer is omdat mensen te druk bezig zijn met hun gsm en daardoor onvoldoende aansluiten. Regelmatig zie je daar open plekken van twee tot drie auto's.

Agentschap wegen en verkeer heeft dat trouwens ook kunnen vaststellen dat files langer worden aan lichten door het gebruik van de gsm https://www.vrt.be/vrtnws...-langere-files-aan-verke/
n00bs @IStealYourGun2 april 2024 16:40
Mee eens, het is eenvoudiger ook te handhaven door het gebruik helemaal strafbaar te maken.
Ik kan me wel goed voorstellen dat voor navigatie of eventueel muziek bediening waarbij de telefoon in een houder zit, OK is. Een ouderwetse radio mag immers ook tijdens het rijden bediend worden en navigatie gebruik, kan de verkeersveiligheid juist vergroten.
Naafkap 2 april 2024 14:53
Tsja, heel pijnlijk, maar ik kijk er niet meer van op. Als ik in de straten van nota bene woonwijken zie hoeveel mensen door de straat rijden terwijl ze met de telefoon in de hand bezig zijn, dan zegt dat alles over de mentaliteit van al deze mensen.

Het is triest gesteld. En gamen als bestuurder van een motorvoertuig. Waar heb je je verstand en fatsoen dan zitten vraag ik me af. Bizar.
Xypod13 2 april 2024 14:59
Zag laatst nog iemand die aan het rijden was met haar telefoon in allebij dr handen, terwijl ze beneden keek. Werkelijk een gevaar voor iedereen. Valt me op dat de hoeveelheden zo hoog zijn.
JurGor 2 april 2024 14:59
Ik maak zelf onderscheid tussen "gebruiken" en "bedienen" van de mobiel in de auto.

Gebruiken? Ja, zeker. Navigeren, muziek afspelen, handfree bellen.

Bedienen? Ik stel de navigatie voor vertrek in, spotify idem, en via toetsen aan stuur kan ik de muziek verder tijdens het rijden bedienen. Handsfree bellen beperk ik het gesprek tot het minimum. Later terugbellen is ook gewoon 'n optie he.

Op de fiets is mijn mobiel opgeborgen. Ik heb dan geen stalen kooi met kreukelzones en airbags om me heen. Ik fiets ook zonder muziek, da's wel zo veilig.
koelpasta 2 april 2024 15:10
Wat een wanstaltig clickbait artikel is dit zeg.
Het gebruik van de telefoon in de auto geldt als onveilig, maar alleen het vasthouden van de telefoon is echt verboden.
Eeh, telefoon als navigatie gebruiken is onveilig? :?
Of als muziekspeler?
Want zo te zien suggereert het artiekel dat deze dingen vallen onder 'het gebruik van de telefoon in de auto'.

Anyway, het artikel strooit met statistieken zonder ze goed in context te zetten en lijkt daarmee dingen te zeggen die niet waar zijn.
the_leonater 2 april 2024 15:25
Als ik een voertuig bestuur, of het nu een fiets, motor, vrachtwagen of auto is, is voor mij een 'schone zone'.
Ik wil dan ook niks dat mij kan afleiden, zelfs geen radio die te hard staat (je zou maar net een ambulance etc. niet horen).

De telefoon gebruik ik in een houder alleen voor navigatie en neem onder het rijden zelfs de telefoon niet op omdat het zou kunnen afleiden.

Als voormalig beroepschauffeur heb ik vaak genoeg in simulators/rijtesten meegemaakt hoe het mis kan gaan en in het verkeer moet je wat mij betreft al je aandacht erbij houden.

zelfs al na een 1 pilsje te hebben gedronken (dat gewoon mag) heb je in een simulator al een heel andere rijstijl (lees: meer risico nemen) en je reactietijd wordt veel langer, laat staan als je zelfs bent aan het appen.
Als je afgeleid bent heb je meestal ook niet meer je rijsnelheid in de gaten en als deze hoger wordt, neemt je remlengte ook fors toe.

Vooral op de motor blijf ik vaak aan het scannen als kwetsbare bestuurder wat andere automobilisten doen.
Ik heb al veel gekke situaties meegemaakt waarbij de bestuurder zelfs een voetbalwedstrijd kijkt op een tablet in de auto tot mensen die niet opletten omdat veel moderne auto's gewoon een tablet onboard hebben voor veel functies en hiermee zijn aan het 'klooien'.

Vooral dat laatste is zeer hinderlijk en gevaarlijk, ik heb mijn auto gekocht als basismodel omdat bij de luxere modellen alles bediend moest worden met een tablet in de middenconsole, dat dit zomaar is toegestaan vind ik zeer bedenkelijk.
Gewoon knopjes die je op gevoel kan bedienen is veel veiliger. ;)

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