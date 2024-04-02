Onderzoek: 73,7 procent van automobilisten gebruikt telefoon in het verkeer

73,7 procent van alle volwassen automobilisten in Nederland gebruikt zijn of haar telefoon in het verkeer. Dat is een stijging van meer dan drie procentpunt tegenover twee jaar geleden, toen het onderzoek voor het laatst werd uitgevoerd.

Bijna driekwart van de volwassen weggebruikers zegt 'wel eens' de telefoon te gebruiken terwijl ze deelnemen aan het verkeer, zo is af te leiden uit het rapport van SWOV. Naast de 73,7 procent automobilisten, geldt dat ook voor 64,3 procent van de fietsers en 86,6 procent van de voetgangers. Daarmee is het aantal telefoongebruikers in het verkeer in alle deelgroepen gestegen. Twee jaar geleden gaf 70,0 procent van de automobilisten, 59,3 procent van de fietsers en 85,0 procent van de voetgangers aan dat te doen.

Bijna 20 procent van de automobilisten zegt de smartphone tijdens elke rit of bijna elke rit te gebruiken. Bij fietsers is dat 16,4 procent. Voetgangers pakken de telefoon er nog vaker bij; ongeveer een kwart van de voetgangers doet dat bij elke of bijna elke wandeling. Ongeveer 45 procent van de respondenten zei in de auto nooit of bijna nooit de telefoon te gebruiken. Bij fietsers is dat 57 procent.

Als gekeken wordt naar specifieke handelingen, dan blijkt dat de meeste automobilisten hun telefoon gebruiken om handsfree te bellen. Ongeveer 59 procent van de respondenten die wel eens op de telefoon zit tijdens het rijden, zegt dat te doen. Iets meer dan de helft stelt de navigatie in tijdens het rijden, terwijl iets minder dan de helft berichten leest. Het gebruik van de telefoon in de auto geldt als onveilig, maar alleen het vasthouden van de telefoon is echt verboden.

Verder is een aantal specifieke categorieën sterk gestegen. Steeds meer mensen bedienen bijvoorbeeld muziek in de auto. Verder blijkt uit het onderzoek dat 13 procent van de volwassen verkeersgebruikers weleens games speelt, een stijging van 3,5 procentpunt tegenover 2021. 11,4 procent van de automobilisten en 13 procent van de fietsers gaf dit aan.

Dit jaar onderzocht SWOV voor het eerst ook hoe vaak mensen vergaderen in het verkeer. Ongeveer 14 procent van de mensen die wel eens achter het stuur op de telefoon zit, doet dat voor online vergaderingen. Meestal gaat het om een-op-eenvergaderingen. Voetgangers maken het vaakst foto's of lezen berichten; ongeveer 72 procent doet beide. Op de fiets gaat het vooral om navigatie instellen of berichten lezen en versturen.

De cijfers zijn afkomstig uit onderzoek van het Wetenschappelijk Instituut voor Verkeersveiligheidsonderzoek, dat om de twee jaar bij Nederlanders polst naar hun telefoongebruik in het verkeer. Voor het onderzoek heeft SWOV 3.742 volwassenen en 320 jongeren tussen de 12 en 17 jaar ondervraagd over hun telefoongebruik in 2023. Alle deelnemers zijn panelleden van onderzoeksbureau Motivaction.