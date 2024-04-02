OpenAI maakt ChatGPT bruikbaar zonder account

OpenAI heeft aangekondigd dat ChatGPT nu zonder account gebruikt kan worden. Sommige functies zijn echter niet beschikbaar voor gebruikers die ervoor kiezen om geen OpenAI-account aan te maken.

ChatGPT-gebruikers zonder account zijn bijvoorbeeld niet in staat om hun chatgeschiedenis op te slaan, schrijft OpenAI in een blogpost. Ook is het niet mogelijk om chatgesprekken te delen met anderen. Op de mobiele app hebben gebruikers verder geen toegang tot de spraakfunctie. Het is dus enkel mogelijk om via tekst met ChatGPT te praten.

Verder zegt OpenAI dat bepaalde prompts geblokkeerd worden voor gebruikers zonder account. Volgens een woordvoerder van OpenAI, die met TechCrunch sprak, is dit om ‘het genereren van ongepaste of schadelijke inhoud te voorkomen’. OpenAI vermeldt echter niet specifiek welke soorten prompts geblokkeerd worden.

Het bedrijf zegt data uit gesprekken zonder account te gebruiken om ChatGPT te trainen. Gebruikers kunnen er alsnog voor kiezen om die gegevens niet te delen, ook zonder account. Dat kan door naar de instellingen van ChatGPT te gaan. De optie om ChatGPT zonder account te gebruiken, komt gefaseerd beschikbaar. De functie was nog niet beschikbaar voor Tweakers.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 02-04-2024 13:31
67 • submitter: TheVivaldi

02-04-2024 • 13:31

67

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (67)

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graceful 2 april 2024 13:52
Wel handig als je even een vraagje tussen door hebt. Merk dat ik vaak wel ChatGPT gebruik, waar ik vroeger Google gebruikte. Zeker bij dingen die dan random door het kantoor geroepen worden en je dan "wat is X percentage van X,X miljard" kan doen. Tja, zo suf, maar het is wel prettig dat je niet meer moet rekenen met alles uit te typen.

Dan is zo'n toegankelijkheid, als Google heeft, wel een slimme aanpak van ze. Op die manier krijg je die mensen ook naar je toe en ooit maken ze dan toch wel een account.
aldieaccounts @graceful2 april 2024 14:07
> "wat is X percentage van X,X miljard"

het is toch wel droevig gesteld met het NL rekenonderwijs als mensen dit aan chatgpt gaan vragen ipv de (in het OS ingebouwde) rekenmachine erbij te pakken.

Ezelsbrug: Om X% van Y te berekenen: X * Y / 100. oftewel X * Y en dan de komma 2 laar links.

Hieruit volgt dus ook dat X% van Y altijd hetzelfde is als Y% van X, wat soms de som makkelijker kan maken om uit je hoofd te doen. bv 62% van 25 is 25% (1/4) van 62 = 15,5 .

Waarom geen chatGPT?
- er is een kleine kans dat ChatGPT het fout heeft. Chatgpt doet dit soort berekeningen bijna altijd goed natuurlijk, maar geeft *geen* garanties.
- iets aan chatGPT vragen kost een veelvoud van de energie die het kost om het in je lokale rekenmachine in te tikken. (neurale netwerken runnen is duur, stroomtechnisch gezien).

Sowieso vind ik ChatGPT als vervanging voor google gebruiken een gevaarlijke ontwikkeling. ChatGPT doet nog steeds aan hallucineren en geeft voor zover ik weet ook nog steeds geen bronvermelding (?)

(tenzij je natuurlijk meedeed met de 1 april grap. in welk geval: goeie, ik was erin getrapt ;-)

[Reactie gewijzigd door aldieaccounts op 22 juli 2024 16:22]

PdeBie @aldieaccounts2 april 2024 14:36
> "wat is X percentage van X,X miljard"

het is toch wel droevig gesteld met het NL rekenonderwijs als mensen dit aan chatgpt gaan vragen ipv de (in het OS ingebouwde) rekenmachine erbij te pakken.

Ezelsbrug: Om X% van Y te berekenen: X * Y / 100. oftewel X * Y en dan de komma 2 laar links.
Of je houdt er rekening mee dat er ook gewoon mensen zijn die moeite hebben met rekenen en dit soort "ezelsbruggetjes" niet kunnen onthouden.

Zelf nooit moeite mee gehad op middelbaar onderwijs (talen waren mijn pijnpunt), maar ik had ook klasgenootjes die zwaar faalden op vakken als wiskunde, natuurkunde etc. omdat ze rekenen simpelweg moeilijk vonden.

-- edit - verduidelijking --
ik reageer hier even op het verwijt van @aldieaccounts dat, ik citeer hem even, "het toch droevig gesteld is met het NL rekenonderwijs als mensen dit aan chatgpt gaan vragen ipv de (in het OS ingebouwde) rekenmachine erbij te pakken.".

Sommige mensen kunnen zulke berekeningen niet "even invoeren" in de rekenmachine, omdat ze simpelweg de logica niet snappen.

[Reactie gewijzigd door PdeBie op 22 juli 2024 16:22]

JustRob @PdeBie2 april 2024 15:15
Het stomme is dat Google daar een betere oplossing voor is dan ChatGPT.

Google verwijst je namelijk naar een website die dit juist voor je kan uitrekenen.

ChatGPT dumpt wat getallen achter elkaar waarvan hij aanneemt dat het de juiste zijn. En je dus een kans hebt dat het compleet verkeerd is.
PdeBie @JustRob2 april 2024 15:58
Prima, maar ik reageerde even op het verwijt van @aldieaccounts dat, en ik citeer hem even, "het toch droevig gesteld is met het NL rekenonderwijs als mensen dit aan chatgpt gaan vragen ipv de (in het OS ingebouwde) rekenmachine erbij te pakken.".

Sommige mensen kunnen zulke berekeningen niet "even invoeren" in de rekenmachine, omdat ze simpelweg de logica niet snappen.
RogerDad @JustRob3 april 2024 11:37
Ik stel vaak wat complexere rekenvragen aan ChatGPT, die maak daar dan een python programma voor en voert dat uit. Het levert mij zo het juiste antwoord op en het python programma. De AI bepaald zelf of er een programma nodig is om tot het juiste antwoord te komen, ik hoef dat niet expliciet in de prompt mee te geven.Bv.https://chat.openai.com/s...44-4557-b97b-7e7f154540ac
asdfqwerty @PdeBie2 april 2024 15:14
Of je houdt er rekening mee dat er ook gewoon mensen zijn die moeite hebben met rekenen en dit soort ezelsbruggetjes niet kunnen onthouden.
Die mensen zijn er en daar moet rekening gehouden mee worden, maar ik hoop dat die mensen niet een baan hebben waar ze met deze vraagstukken vaak in contact komen.
PdeBie @asdfqwerty2 april 2024 15:54
Het hoeft toch ook niet op werkniveau te gebeuren? Kan ook in privésfeer bij bijvoorbeeld belastingaangiftes, hypotheken, leningen etc. waar veelal ook met percentages gewerkt word.
asdfqwerty @PdeBie2 april 2024 16:49
Je hebt gelijk, maar in dit geval ging het dus wel om iets wat op kantoor geroepen werd.
Spatienazi @asdfqwerty3 april 2024 09:01
Ik heb ooit bij een bedrijf gewerkt die een examenlocatie was voor accountants. Meer dan eens hebben we mensen gehad die vroegen of we een rekenmachine met percentageknop hadden, omdat ze echt niet wisten hoe ze zonder moesten. :')
Deux @PdeBie2 april 2024 18:54
Dit is een zeer terechte opmerking, ook raar dat mensen niet naar het vertrouwde gereedschap gaan maar naar het nieuwe snufje.
PdeBie @Deux2 april 2024 19:03
Omdat je bij het vertrouwde gereedschap zelf de formule moet invoeren. Dat is nu net het deel wat men niet snapt. Die snappen de formule niet.

Bij ChatGPT kan je letterlijk de vraag invoeren: hoeveel is x% van y.
Veneus @PdeBie3 april 2024 08:11
Nou heb ik zelf ook behoorlijk last van dyscalculie dus ik weet wel een beetje hoe het gaat (in ieder geval in mijn variant), maar toch denk ik dat het wel belangrijk is om te blijven proberen om het zelf te doen.
Ik denk dat de kritiek van tegenwoordig vaak gaat over dat mensen te snel en te makkelijk zeggen “ja maar ik snap het niet dus ik hoef het niet”.

Het hele idee van onderwijs is dat je iets aanleert wat je nog niet kunt. Ik ben er van overtuigd dat je iets kunt aanleren door het vaker te proberen, ook al heb je er niet de aanleg voor.
Door een handeling vaker te doen worden letterlijk bepaalde nieuwe fysieke verbindingen in je hersenen gecreëerd waardoor je het meer automatisch gaat kunnen. Dit is letterlijk wat ‘leren’ is.

Nou is het natuurlijk zo dat een makkelijke tool gebruiken om aan het antwoord te komen in de praktijk vaak hartstikke prima is, maar ik denk ook dat het wel degelijk bijdraagt aan dommer worden als mens.
Als we onszelf distantiëren van dingen leren omdat we zeggen dat we het niet snappen zul je absoluut lagere scores op IQ testen gaan zien.
Niemand wordt geboren met een natuurlijk begrip van de stelling van Pythagoras en haalt daardoor een hogere score op een IQ test.

Als je slim wilt worden zul je moeite moeten steken in leren leren leren, JUIST op de onderwerpen waar je moeite hebt.
PdeBie @Veneus3 april 2024 10:43
Helemaal eens met wat je zegt, maar als je "in the heat of the moment" een berekening moet maken heb je niet altijd tijd om te leren hoe het moet en snap ik heel goed dat je ChatGPT vraagt om het voor je uit te rekenen.

Een betere prompt zou dan overigens inderdaad wel zijn: bereken voor mij x% van y en leg uit hoe je tot dit antwoord bent gekomen.

Dan krijg je ook uitleg over de berekening (en kan je het ook nog narekenen als je wil).

--edit--
Dit laatste zou ik overigens wel doen, want ik heb net even een testje gedaan binnen ChatGPT met een soortgelijke vraag en hoewel de berekening uitleg die hij geeft klopt, was het antwoord niet juist (zie dit screenshot).

[Reactie gewijzigd door PdeBie op 22 juli 2024 16:22]

aldieaccounts @PdeBie11 april 2024 16:19
> Sommige mensen kunnen zulke berekeningen niet "even invoeren" in de rekenmachine, omdat ze simpelweg de logica niet snappen.

Ik noem dat 'droevig gesteld'. Dat is lagere school niveau rekenen.

Ok, sommige mensen hebben dyscalculie, die kan je het niet aanrekenen. En ook de rest van de mensen reken ik dat niet persoonlijk aan hoor. Maar ik vind het echt een falen van het onderwijssysteem als mensen dat niet kunnen.

Voor een berekening ChatGPT nemen is trouwens niet al te betrouwbaar. Dan kan je beter google nemen, die laat je de berekening zien en doet niet aan hallucineren.
Zoop @aldieaccounts2 april 2024 14:55
Inderdaad, dat mensen deze AI's als zoekmachines gebruiken is erg zorgwekkend. Men gaat er maar vanuit dat die bot gelijk heeft. Sowieso hem om antwoorden op je vragen te vragen is al gevaarlijk. Een Ai is handig als je zelf ervan de antwoorden kan controleren. Als je zelf het antwoord niet weet op x percentage van x,z miljard, hoe kan je dan ooit weten of die bot je het juiste antwoord geeft? Niet, dus. En zo krijg je zoveel troep op het internet, mensen die maar lukraak content overnemen van de AI. En het leuke is, vervolgens gaan die AI's dat weer scrapen om op te leren en zo vordert de enshittification alleen maar meer.

Mensen! Het is geen zoekmachine! Het is geen waarzegger! Alle kritiek die je hoort over AI komt doordat men het gewoonweg verkeerd gebruikt. En dit is daar een duidelijk voorbeeld van
Chilco @Zoop2 april 2024 15:35
Door de bot een aantal controle vragen te stellen waarvan je het antwoord wel weet ?
Zoop @Chilco2 april 2024 15:54
Dat is toch geen doen? Dan kan je het net zo goed zelf gaan berekenen. En wat voor controle vraag wou je stellen dan? Wat 10+10 om te kijken of hij wel kan rekenen? Of laat je hem dan juist die % van tig miljard berekenen (hetgeen wat je niet wist, en daarom aan de bot vroeg)? Hoeveel is 1% van 100 > dat is 1, dus dan zal zijn berekeningen wel kloppen? Nee, daar kan je echt niet vanuit gaan.

Belangrijker is om er gewoon bij stil te staan dat die bot niet per se de waarheid spreekt, dus stel je hem ook niet dat soort vragen, zeker niet het soort vraag wat prima (en beter) door een niet-bot te doen is, zoals het berekenen van een simpele rekensom.

Het is net als bij alle andere toepassingen, als je hem een tekst laat schrijven, dien je nog wel alles na te lezen. Als je hem een tekst laat schrijven over iets waar je geen verstand van hebt, kan je dus ook niet controleren of de dingen hij zegt wel kloppen. Dus moet je dat niet zo doen. Een betere aanpak is dan om zelf je onderzoek te doen en je artikel te gaan schrijven en AI je daarbij te laten helpen, in plaats van de hele taak aan AI te geven en er maar vanuit te gaan dat het goed is (erg kleine kans dat het foutloos zal zijn).

Daarom zullen een hoop deskundigen nog niet bang voor hun baan hoeven te zijn met de komst van AI, je hebt immers nog altijd mensen nodig die de stof snappen om uberhaupt goed te kunnen prompten bij zo'n bot.
JakkoFourEyes @Chilco2 april 2024 22:11
ChatGPT is een LLM. Die weet niet of die het goede antwoord geeft. Die bepaalt het antwoord op basis van trainingsdata gescraped van het internet, of die data nou klopt of niet.
Dus al zijn de controle vragen correct, is dat geen garantie dat dat de daadwerkelijke vraag goed beantwoord wordt.

[Reactie gewijzigd door JakkoFourEyes op 22 juli 2024 16:22]

FreakGIB @JakkoFourEyes3 april 2024 08:50
Eigenlijk toch ook zoals mensen dingen zeggen maar je weet niet zeker of het klopt
je ziet het de laatste jaren heel erg bij die influensers die zeggen vanalles maar vaak klopt het niet.
het is altijd beter om het nog ergens anders te dubbel checken mocht je bepaalde antwoorden niet vertrouwen.
Mellow Jack @Zoop2 april 2024 18:35
Mensen! Het is geen zoekmachine! Het is geen waarzegger! Alle kritiek die je hoort over AI komt doordat men het gewoonweg verkeerd gebruikt. En dit is daar een duidelijk voorbeeld van
Uuhm ik gebruik een zoekmachine om bijv te achterhalen hoe ik API X kan consumeren m.b.v. programmeertaal Y. Dit resulteert in tientallen websites waar de content nu al niet klopt en of compleet is en vol zit met bergen aan advertenties.

Nu is het een paar vragen aan ChatGPT/Gemini/CoPilot.

Het is geen waarheid wat je moet verwachten. Het is zeker wel een vervanging voor 75% van mijn zoekmachine gebruik
ropstah @aldieaccounts2 april 2024 15:35
Deze ezelsbrug lijkt verdacht veel op de feitelijke formule
PdeBie @ropstah2 april 2024 16:00
Haha, weinig ezelsbrug aan inderdaad. Wat is het trucje hier wat het onthouden van de formule makkelijker maakt? :+
aldieaccounts @PdeBie11 april 2024 16:21
Sommige mensen onthouden het beter als je het een ezelsbrug noemt ;-)
dstyle_nl @aldieaccounts2 april 2024 16:47
Maar google is geen goede zoekmachine meer, daarbij krijg je te veel reclame en algoritmisch geoptimaliseerde zoekresultaten. ChatGPT geeft het antwoord dat je wilt.. dat scheelt ontzettend veel tijd.

En dat percentage berekenen is inderdaad wel een makkelijk voorbeeld waarbij ik zelf de calculator zou pakken. Maar een voorbeeld dat ik wel makkelijk vond met chatGPT was laatste een plantenbank in de tuin met gedeelde tussenwand met tegels van 60x60x15, en dan berekenen hoeveel tegels ik nodig had.
Ja je kunt zelf rekenen, dit gaat lang niet zo snel en chatGPT geeft ook nog eens een uitleg hoe hij het precies doet. Aan de ene kant leer je hier van, aan de andere kant maakt het je dommer.

Dat geeft mij dan ook nog wel te vragen of deze AI zorgen dat we meer kunnen en slimmer worden, of maakt het ons op den duur dommer omdat ons brein minder ontwikkeld wordt.
lucatoni @aldieaccounts2 april 2024 14:41
En vroeger deden we dat soort sommen met pen en papier. Kost qua energie wellicht een extra boterham pindakaas, en een paar keer extra zuurstof happen. Technologie veranderd, dus logisch dat we daar gebruik van gaan maken toch? Of het nou de rekenmachine is, of ChatGPT.
aldieaccounts @lucatoni11 april 2024 16:21
ChatGPT neemt wel een veelvoud aan energie, vergeleken met een rekenmachine op je bureau, of zelfs een rekenmachine app op je telefoon.
topio2 @aldieaccounts2 april 2024 15:36
Hoe kom jij bij het rekenonderwijs?

In mijn ervaring zijn mensen gemakzuchtig, verkeerd lui en zoeken de dommificatie op.. Kun je onderwijs tegen aan gooien van hier tot Tokio, helpt geen moer.

Hele business models zijn er op gebaseerd. Hele bedrijven zijn er groot door geworden.Er is meer onderwijs dan ooit en het HELPT NIET. Het gaat niet om kennis/ toegang tot kennis.
gooos @aldieaccounts3 april 2024 00:34
- iets aan chatGPT vragen kost een veelvoud van de energie die het kost om het in je lokale rekenmachine in te tikken. (neurale netwerken runnen is duur, stroomtechnisch gezien).
Heerlijk dat je dat erbij zet. Ik zeg het ook met regelmaat en krijg dan vooral "lekker boeien" reacties, ook van mensen die helemaal los gaan over klimaatverandering en dat we dus zo snel mogelijk van fossiele brandstof af moeten. Als je dan uitlegt dat -alle- energie uiteindelijk als warmte eindigd dan ben je kennelijk vervelend ofzo... :X
iRobbery @graceful2 april 2024 14:26
ik gebruik wolframalpha.com voor dat soort vragen
uiltje @iRobbery2 april 2024 16:32
Alright, maar om dat nou een erg goede interface te noemen? Er is heel veel dat WolframAlpha niet snapt en daardoor alsnog verkeerd uitrekent. Dat is dat misschien niet hallucineren, maar je hebt er alsnog vaak niet veel aan.

Je zou kunnen proberen om je vraagstelling door ChatGPT te vertalen naar een vraag voor WolframAlpha, dat heeft waarschijnlijk nog de grootste kans van slagen (hiervoor zou je natuurlijk een plugin willen).

NB ik ben betalende gebruiker van beide diensten
CyBeR @graceful2 april 2024 14:29
Niet om je te LMGTFY'en maar dat kun je ook gewoon in google typen en dan heb je ws sneller antwoord en minder risico op fratsen.

[Reactie gewijzigd door CyBeR op 22 juli 2024 16:22]

Room42 @CyBeR2 april 2024 17:02
Ze geven misschien gewoon een voorbeeld? Er zijn veel meer vragen die ik sneller geformuleerd krijg in ChatGPT dan in de zoekmachines. Ik zal maar geen voorbeeld geven, want dan kom jij er weer overheen met hoe jij dat specifieke voorbeeld veel handiger kunt. 8)7
CyBeR @Room422 april 2024 17:11
Zo werkt dat niet.

En ik heb gewoon hetzelfde voorbeeld gebruikt, maar Google kan de meeste berekeningen die je nodig zou hebben uitvoeren zonder daar al te moeilijk voor te moeten doen, en je kunt ze meestal ook nog vragen in redelijk natuurlijke taal. En dan heb je een rekenmachine ipv een AI-ding wat mogelijk onzin produceert (en dat vaak gedaan heeft.)

Right tool for the job. ChatGPT is dat niet.
Room42 @CyBeR2 april 2024 17:16
Ik bedoel te zeggen: graceful zal het niet alleen voor rekenvragen als "wat is X percentage van X,X miljard" gebruiken maar dit was gewoon een voorbeeld. Natuurlijk is dit voorbeeld veel beter direct in Google te doen maar er zijn ook genoeg vragen die ik makkelijker via de chat beantwoord krijg dan via een zoekopdracht op Google omdat ik dan meer door moet klikken.

En ja, ik ben me heel bewust van hallucineren. Copilot geeft gelukkig referenties naar de antwoorden mee. Dat maakt het al een stuk makkelijker om de feiten (of meningen) te controleren.
GoldenLeafBird @graceful2 april 2024 14:22
Zijn AI's zoals ChatGPT inmiddels al beter geworden in rekentaken? Ik meen me te herinneren dat vorig jaar het nog vaak genoeg gebeurde dat als je iets vroeg als:
"wat is X percentage van X,X miljard"
Er klinklare onzin uit kwam, en als je vroeg "weet je het zeker" dat er weer een ander antwoord uitkwam.
DeTeraarist @GoldenLeafBird2 april 2024 14:43
Nee, op dit moment zijn ze nog niet in staat om lagere school sommen te doen. Dat is ook onderdeel in benchmarks, de meeste modellen scoren wel boven de 90% maar de 100% tikken ze nog niet aan.
Berehum @DeTeraarist2 april 2024 20:48
Het kan best verraderlijk zijn, heel soms gebruik ik ChatGPT voor de wiskunde van mijn studie. ChatGPT kan best goed redelijk ingewikkelde wiskunde (bijvoorbeeld lineaire algebra), maar juist die kleine sommetjes niet.
Zelfs als je dan aangeeft wat die precies verkeerd doet komt die niet op het juiste antwoord, en blijft die telkens andere rommel geven.
Ik vraag mij dan wel af hoe het komt, zou het zijn omdat lagere school sommen niet zo uitgebreid staan uitgelegd op het internet als complexe wiskunde?
HansRemmerswaal @GoldenLeafBird2 april 2024 14:29
You
wat is X percentage van X,X miljard

ChatGPT
Om het X-percentage van een bedrag van X,X miljard te berekenen, vermenigvuldig je het bedrag met het percentage, uitgedrukt als decimaal getal. Laten we zeggen dat het percentage bijvoorbeeld 5% is van een bedrag van 2,5 miljard:
5%×2,5 miljard=0,05×2,5×10^9 =125 miljoen
Dus, 5% van 2,5 miljard is gelijk aan 125 miljoen. Pas deze formule toe op het specifieke percentage en bedrag waarin je geïnteresseerd bent om het resultaat te vinden.

You
Weet je het zeker

ChatGPT
Ja, ik ben er vrij zeker van. Om zeker te zijn, kunnen we de berekening samen uitvoeren met specifieke waarden. Als je me een specifiek percentage en een bedrag in miljarden geeft, kan ik het voor je berekenen en controleren.

----
Op zich ben ik wel een beetje teleurgesteld in dit antwoord. Een beter voorbeeld was 1% van 1,1 miljard of 2% van 2,2 miljard of 3% van 3,3 miljard... want in de vraag staat X% van X,X miljard...

[Reactie gewijzigd door HansRemmerswaal op 22 juli 2024 16:22]

TMC @graceful2 april 2024 15:38
Jammer dat je een simpele rekensom als voorbeeld gebruikt, nu valt iedereen weer over je heen dat je daar geen ChatGPT voor hoeft te gebruiken terwijl je punt op zich valide is: random dingen verifiëren middels ChatGPT is zeker een waardige vervanger van Google.
Ardbeg10 @graceful2 april 2024 16:47
Je bent een dag te laat... het is inmiddels al 2 april
armageddon_2k1 @graceful2 april 2024 16:49
Laat een Large Language Model nou juist _NET NIET_ hiervoor geschikt zijn.
eurob @graceful3 april 2024 18:55
Dat is fijn. Mijn account was terminated zonder enige uitleg waarom dat zelfs na diverse pogingen voor uitleg, geen antwoord. Ik gebruik Gemini als alternatief.
Llopigat
2 april 2024 13:59
Vreemd, bij mij redirect hij nog steeds naar een pagina met "Log In / Sign Up".

Terwijl het sinds gisteren ("starting today" gepost op 1 April) al had moeten werken volgens de blogpost :?

Edit: Ah, wacht... "We're rolling this out gradually, with the aim to make AI accessible to anyone curious about its capabilities.". Wellicht per land ofzoiets. Vreemd.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 16:22]

Zer0 @Llopigat2 april 2024 14:02
De optie om ChatGPT zonder account te gebruiken, komt gefaseerd beschikbaar. De functie was nog niet beschikbaar voor Tweakers.
En dat staat ook in de blogpost.
Dreamvoid
2 april 2024 14:36
Dat is op zich wel interessant als je hun API wil gebruiken, of is dat verboden?
uiltje @Dreamvoid2 april 2024 16:33
De API heeft een andere abo vorm, meer per hoeveelheid dan per tijdseenheid. Tenminste de laatste keer dat ik het gebruikte voor de onofficiele chatgpt shell extension (vragen welk commando je nodig hebt in de bash prompt is verdacht handig).

[Reactie gewijzigd door uiltje op 22 juli 2024 16:22]

Galactic 2 april 2024 13:49
Begrijp me niet verkeerd, ik geloof wel dat AI meerwaarde kan bieden in sommige gevallen. Als ik kijk naar Trends en andere bronnen, heb ik wel het idee dat het hypelevel al behoorlijk aan het dalen is. Ook de backlog van bestellingen bij nvidia. Benieuwd waar we staan binnen een half jaar, het is een erg snel bewegende sector.

[Reactie gewijzigd door Galactic op 22 juli 2024 16:22]

Verwijderd @Galactic2 april 2024 20:19
Die backlog is super interessant, elke dag dat ze hun orders niet kunnen vullen groeit het gat waar een nieuwe producent in kan springen. Voodoo 3DFX 2025!?!?!?
Nostalgmus 2 april 2024 13:42
Die reden dat ze geven om prompts te blokkeren is natuurlijk onzin.
Met een account mag je dan wel ongepaste of schadelijke content genereren...

Lijkt mij eerder een klassieker, werp een drempel op om meer mensen naar een account om te zetten.
david-v
@Nostalgmus2 april 2024 13:55
misschien heeft het hier iets mee te maken:
Het bedrijf zegt gegevens uit gesprekken zonder account te gebruiken om ChatGPT te trainen.
Joachiem @david-v2 april 2024 14:08
Nope, ook gesprekken van gebruikers met een account (ook Plus-gebruikers) kunnen worden gebruikt om te trainen. Gelukkig kan je het gebruik voor trainen, net zoals zonder account, gewoon uitschakelen (Bron).
bommel @Joachiem2 april 2024 14:12
En dan verlies je de chatgeschiedenis ook, vermoedelijk om het onaantrekkelijk te maken.
BLACKfm @Joachiem2 april 2024 15:20
Oh, je kunt het uitschakelen. Ach, laten we zeggen dat de aanwezigheid van een knop er in ieder geval voor zorgt dat er een paar mensen zijn die er waarde aan hechten.
n0mn0m 2 april 2024 13:36
Gepost op 1 april?
Lamith @n0mn0m2 april 2024 13:45
Ja, het nieuws is een dag oud :)
Dark Angel 58 @n0mn0m3 april 2024 09:33
Gepost op 1 april?
Nee, er staat 2 april. Ben je in je verleden blijven steken?
n0mn0m @Dark Angel 584 april 2024 12:34
De bron waar Tweakers naar toe refereert is 1 april.
Schway 2 april 2024 14:22
Als je geen account nodig hebt, dan denk ik dat je goed de voorwaarden moet lezen. Kijken wat het je wel gaat kosten.
ManIkWeet 2 april 2024 14:40
Vind ik fijn, die ene keer dat ik 't gebruik vraagt 't platform mij WEER om in te loggen. Teveel moeite zo belangrijk was mijn prompt nou ook weer niet. Echt elke maand uitgelogd ofzo...

offtopic:
Ik log in via Google, waarvan de 2FA op mijn Android telefoon vaak niet werkt, geen notificatie
FrostyPeet 2 april 2024 15:15
Na wat stoeien met you (gratis ai) laat ik het links liggen met betrekking tot informatie vinden. Foute antwoorden of niet kunnen vinden van informatie, die ik wel vond op de traditionele wijze. Leuk speeltje. Wel handig als spelling controle, maar sommige zin constructies in het Nederlands snapt hij niet.
Smokeyy_TR 3 april 2024 12:34
Wat een mooie toevoeging, best handig om snel een korte vraag te stellen zonder in te loggen.

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