OpenAI maakt ChatGPT bruikbaar zonder account

OpenAI heeft aangekondigd dat ChatGPT nu zonder account gebruikt kan worden. Sommige functies zijn echter niet beschikbaar voor gebruikers die ervoor kiezen om geen OpenAI-account aan te maken.

ChatGPT-gebruikers zonder account zijn bijvoorbeeld niet in staat om hun chatgeschiedenis op te slaan, schrijft OpenAI in een blogpost. Ook is het niet mogelijk om chatgesprekken te delen met anderen. Op de mobiele app hebben gebruikers verder geen toegang tot de spraakfunctie. Het is dus enkel mogelijk om via tekst met ChatGPT te praten.

Verder zegt OpenAI dat bepaalde prompts geblokkeerd worden voor gebruikers zonder account. Volgens een woordvoerder van OpenAI, die met TechCrunch sprak, is dit om ‘het genereren van ongepaste of schadelijke inhoud te voorkomen’. OpenAI vermeldt echter niet specifiek welke soorten prompts geblokkeerd worden.

Het bedrijf zegt data uit gesprekken zonder account te gebruiken om ChatGPT te trainen. Gebruikers kunnen er alsnog voor kiezen om die gegevens niet te delen, ook zonder account. Dat kan door naar de instellingen van ChatGPT te gaan. De optie om ChatGPT zonder account te gebruiken, komt gefaseerd beschikbaar. De functie was nog niet beschikbaar voor Tweakers.